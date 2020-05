Stravično ubojstvo: Upucao je svog susjeda zbog TV showa...

Upoznali su se slučajno preko zajedničke prijateljice. Stariji brat Scotta Amedurea živio je u istoj četvrti u kojoj je živjela njegova prijateljica Donna Riley. Jednog dana na parkiralištu ispred bratove zgrade 32-godišnji Scott zatekao je 24-godišnjeg Jonathana Schmitza kako popravlja kočnice na Donninu autu.

- I Scott je bio električar, pa su ubrzo našli zajedničke teme - govori Scottov stariji brat Frank dok lista album s obiteljskim fotografijama.

Foto: screenshot/

Četvorica braće odrasli su uz prilično liberalne roditelje i Frank je shvatio da je Scott gay kad su bili tinejdžeri.

- Nismo to smatrali nikakvim problemom, čak je i otac to prihvatio. Scott je uvijek bio povučen i miran dečko, ali nije bio nimalo feminiziran. Dapače, bio je u vojsci, nabildao mišiće i obožavao je gledati ‘Jenny Jones Show’. Silno ga je zanimala televizija. Da nije tako skončao, danas bi možda radio u nekoj televizijskoj ekipi. Kad je bio kod kuće, nije propuštao ni jednu epizodu ‘Jenny Jones Showa’ - govori Frank Amedure o mlađem bratu.

Foto: screenshot/

Jenny Jones, glumica i pjevačica, postala je voditeljica showa koji je krenuo na američkoj televiziji u jesen 1991., gotovo u isto vrijeme kad i bizarni “Jerry Springer Show”. Ipak, prve dvije godine Jenny Jones htjela je postati druga Oprah Winfrey. U emisiji se pričalo o zdravlju, kulinarskim receptima, odgoju djece. No s vremenom je počela bitka za svakoga gledatelja. Ovakvi televizijski “spektakli” postali su tijekom ‘80-ih i ‘90-ih prava pošast.

Foto: screenshot/

U jednom trenutku na američkim televizijama, nakon Sally Jessy Raphael i Phila Donahuea, krenula je Oprah Winfrey, a tu su još bili našoj TV publici manje poznati Maury Povich, Montel Williams, Ricky Lake i mnogi drugi. Zato je i “Jenny Jones Show” ubrzo morao promijeniti koncepciju i prilagoditi se tržištu. Jenny Jones nije postala druga Oprah nego nova verzija Jerryja Springera. U svoju emisiju pozivala je anonimne ljude koji su željeli pred milijunskim auditorijem priznati neku svoju dobro skrivenu tajnu.

Foto: screenshot/

- Ako želite svom prijatelju ili prijateljici istog spola priznati da ste u nju ili njega zaljubljeni, nazovite broj 312-836-94-55 - pozvala je Jenny gledatelje i ujedno najavila temu jedne od svojih budućih emisija.

Scott, kao veliki fan Jenny Jones, odlučio je javiti se. U studiju su već sjedili Donna Riley i tada 32-godišnji Scott Amedure, kad je voditeljica najavila temu emisije:

- Ako imate tajnu, ako ste zaljubljeni u svog prijatelja ili prijateljicu istog spola, što ćete učiniti: 1. napisati mu pismo i priznati svoje osjećaje 2. reći mu to privatno, pa čak i da vas odbije, ili 3. reći mu da ste gay, da se nadate da je i on, i to pred milijunskim TV auditorijem.

Publika je počela vrištati i pljeskati, a kamera se okrenula prema Scottu i Donni. Treći gost - Jonathan Schmitz - još je bio u backstageu i nije imao pojma što ga čeka kad se pridruži svojim prijateljima u studiju. Jedino što je znao je da će mu netko od njih dvoje priznati da je u njega zaljubljen. Uz gromoglasni pljesak na pozornici se pojavio Jonathan, pozdravio se s prijateljicom Donnom pa došao do Scotta, rukovao se s njim, a Scott ga je čvrsto zagrlio. Kad mu je voditeljica rekla da ga čeka veliko iznenađenje, Jonathan je najprije pomislio da je u pitanju Donna. A kad je saznao da je zapravo Scott zaljubljen u njega, počeo se usiljeno smijati, prekrivao je dlanovima lice.

Foto: screenshot/

- Ne, mislim da nisam gay. Ja sam heteroseksualac - rekao je Jonathan Schmitz, uz primjetnu veliku dozu nervoze i nelagode.

Nakon još nekoliko pitanja koja mu je postavila Jenny, obratila se Scottu i pitala ga što bi radio s Jonathanom da mu dođe u posjet, na što je on odgovorio:

- Pa kod kuće imam veliku viseću mrežu za ležanje. A uz to onda ide i šlag, šampanjac…

Foto: screenshot/

No kad je Jonathan rekao da je heteroseksualac, Scott je slegnuo ramenima i rekao da je to OK, da nije previše razočaran. Nakon emisije troje prijatelja krenulo je zajedno kući i putem su se nastavili družiti. Otišli su na piće, a Scott i Jonathan nastavili su se šaliti na račun cijele situacije. Nitko nije bio ljutit, ni povrijeđen, ni po čemu se nije dalo naslutiti da će tri dana kasnije svi mediji izvijestiti o nezapamćenom zločinu kojem je kumovala televizijska emisija.

Foto: screenshot/

Povod je bila Scottova šala. Na Jonathanovim vratima ostavio je narančastu signalnu svjetiljku kojom se obilježavaju radovi na cesti, uz dvosmislenu poruku u kojoj je pisalo “Ti imaš spravu kojom se ovo isključuje”. Trebalo je to biti samo nastavak zafrkancije, ali Jonathanu je to bio okidač. Otišao je u prodavaonicu oružja, kupio pušku i zaputio se prema Scottovoj kući. Kad se Scott pojavio na vratima, Jonathan mu je ispucao dva hica u prsa. Pokušao se zakloniti stolcem na ljuljanje, koji mu je bio nadohvat ruke, ali nije uspio.

Foto: screenshot/

Hitna je došla koju minutu kasnije, ali Scottu više nije bilo spasa. Na suđenju Jonathanu Schmitzu izvodili su se razni dokazi ne bi li mu se umanjila kazna za ubojstvo s nakanom, za koje je predviđen zatvor od 25 do 50 godina. Svjedočilo se da je bio depresivan, da ga je otac u djetinjstvu fizički zlostavljao. Jonathanov otac priznao je na sudu da je homofob, da prezire gayeve i da koristi za njih pogrdne izraze. Stručnjaci su čak analizirali Jonathana i kalkulirali kako postoji šansa da je i Jonathan bio gay, ali to nije smio priznati zbog straha od oca, ali da je glavni okidač za ubojstvo bio upravo nastup u “Jenny Jones Showu”.

- To su emisije koje manipuliraju ljudskim osjećajima, dovode ljude u nepredviđene situacije, čeprka se po njihovim najdublje skrivanim tajnama pred milijunskim auditorijem, a publika to gleda jer im je to utjeha da je s njima samima sve u redu. Naravno, takve emisije postoje jer postoji dovoljno mnogo ljudi koji to žele vidjeti, a to je autorima showa najvažnije, jer je riječ o zaradi - objasnio je medijski stručnjak.

Foto: screenshot/

Scottova obitelj tužila je Warner Brothers, koji su distribuirali emisiju, smatrajući da su oni glavni krivci za smrt njihova člana. Prvostupanjski sud presudio je da im se mora isplatiti odšteta od 25,000.000 dolara, no u žalbenom postupku su oslobođeni i Janny Jones i producenti, koji nisu platili na kraju ni centa. Emisija nikad nije prikazana na televiziji, a Jonathan Schmitz 1995. je osuđen na 25 godina zatvora. Izašao je 2017., nakon 22 godine. “Jenny Jones Show” prestali su emitirati 2003. godine.

