Egipćani su eksperimentirali s oblikovanjem nosa, Indijci su učili Britance operaciji istog, dok su japanske prostitutke sredinom 20. stoljeća prve počele s povećanjem grudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rita Hayworth produžila je čelo, Marilyn Monroe operirala je nos, a u današnje vrijeme djevojke se najviše podvrgavaju povećanju grudi i stražnjice. Upravo je povećanje stražnjice postao sve popularniji trend od kojeg ne zaziru mnoge poznate osobe.

Nicki Minaj

Slavna američka pjevačica i reperica slavu je stekla nakon što je potpisala ugovor za Lil Wayneovu diskografsku kuću. Ne trudi se sakriti svoje atribute, te se često dogodi da joj nešto 'slučajno' ispadne.

Blac Chyna (32)

Punim imenom Angela Renée White, u celebrity svijet probila se striptizom, što joj je kasnije donijelo manekenske angažmane. Jedno vrijeme bila je i u vezi s Robertom Kardashianom, bratom najpoznatijih sestara, Kardashian.

Amber Rose (37)

Rose je rekla da joj je prekid s reperom Kanyeom Westom 2010. bio najbolja odluka u životu. Da joj reperi nisu strani, potvrdila je kasnijom vezom s Wiz Khalifom s kojim ima sina, te s 21 Savageom.

Nikki Giavasis (44)

Iako ima 44 godine, već je ponosna baka. Glumica jako pazi oko svoje linije, priprema se za proljetne šetnje svog unuka.

Kim Kardashian (40)

Bi li se Kim probila u javnost da 'igrom slučaja' njen pornić nije izašao u javnost, ne možemo znati sa sigurnošću. Svojoj obitelji osigurala je bogatstvo realityjem 'Keeping up with Kardashians', ali na njenu žalost niti treći brak nije joj donio previše sreće.

Demi Rose (26)

Britanska manekenka, unatoč svojih 1,57 cm visine, odiše ljepotom koja fanovima zadaje slatke snove. Poznata je kao vrlo aktivna osoba na društvenim mrežama, a vrlo rado reklamira badiće i kupaće kostime.

Coco Austin (42)

Glumica, plesačica, model, internetska zvijezda, piše u njenoj biografiji. U braku je s glumcem Ice T-om, dok osim američkih ima i srpske korijene.

Khloe Kardashian (36)

Bivša supruga košarkaša Lamara Odoma, poput svoje sestre se proslavila u realityju 'Keeping up with the Kardashians'. Starleta je trenutno u vezi s drugim košarkašem, Tristanom Thompsonom.