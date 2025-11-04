Obavijesti

Stres i nesporazumi: Kandidati u MasterChefu kuhat će u paru

Foto: Nova Tv

Svi za radnim jedinicama birat će partnera s galerije kojim će cijeliti radnu jedinicu, odluke i tanjur. Na galeriji će ipak ostati jedan kandidat...

Kandidati MasterChefa večeras će zakoračiti u izazov koji će testirati tehničko znanje, brzinu i kreativnosti, pa sve do ključne, a često zanemarene vrline - komunikacije. Dio natjecatelja stat će uz kuhinjske jedinice, dok će se drugi uspeti na galeriju.

Chef Stjepan Vukadin otvoreno će im poručiti: „Svi vi gore na galeriji kroz stres testove niste se pokazali posebno dobri, rijetko ste bili među prvima, rijetko ste zasjali, ali nadamo se da će se to promijeniti.“ Dok će se jedni suočiti s vlastitim propustima, drugi će dobiti pohvalu i dodatni izazov. 

„Vi za kuhinjskim jedinicama pokazali ste kreativnost, znanje i veliku ambiciju. Vi ste osvajači kartice imuniteta, uspješni vođe timskih izazova...“, reći će im chef Goran Kočiš, otkrivajući da ovaj put nitko neće kuhati sam. Chef Mario Mihelj najavit će iznenađenje koje će promijeniti dinamiku natjecanja: svi za radnim jedinicama birat će partnera s galerije s kojim će dijeliti radnu jedinicu, odluke, a i tanjur. „Je li moguće da nam se crno piše“, komentirat će Damjan kada vidi da je crno zvono ispred kandidata.

Foto: Nova Tv

„Jedna krivo stisnuta slastičarska vrećica i zbogom prijateljstvo“, reći će chef Mario uz osmijeh. Parovi će se brzo formirati: Antonija će odabrati Damjana, Endrina Krunoslava, Otto Egona, Selma će birati Marka, Barbara Eliasa, Jurica Antonija, a Renata Ivana.

Vjekoslav će, nažalost, ostati sam na galeriji: „Ne mislim da nisam imao ničije povjerenje, nego su imali povjerenja više u nekog drugog radi raznih čimbenika“, komentirat će Vjekoslav mirno, svjestan da time izlazi iz utrke za karticu imuniteta.

Na radnim jedinicama će se pojaviti dvije kutije – mala i velika. Kad kandidati podignu veliku, ispod će se pronaći raskošne namirnice među kojima će se nalaziti bijela čokolada, rum, banane, smrznuto šumsko voće, lješnjaci, bademi, kikiriki maslac, menta, limun i vanilija... „Zadatak će vam biti izrada deserta koji mora biti vizualno impresivan, tehnički zahtjevan, a okusom besprijekoran“, objasnit će im Stjepan.

Foto: Nova Tv

Inspiraciju će donijeti Lorena Otavijević, vrhunska slastičarka iz Rijeke i vlasnica brenda Daj kolačić. „Sve je krenulo prije sedam godina kada mi se u trudnoći strašno jelo slatko. Počela sam peći kolače unedogled i tu sam otkrila svoju ljubav“, ispričat će Lorena, predstavljajući francuski desert Gateau Saint Honoré u vlastitoj verziji.

Tom njezinom tortom koja će se nalaziti ispod crnog zvona, kandidati će morati biti inspirirani u izradi vlastitog deserta. „Ovo je moja verzija, a od vas tražimo da date svoj potpis tom kolaču“, poručit će kandidatima, predajući im zadatak koji će testirati njihove vještine.

Foto: Nova Tv

Za pripremu ove torte imat će 80 minuta, a kad se vrijeme pokrene, prostorom će se proširiti mirisi karameliziranog šećera, vanilije i bijele čokolade, ali i neizbježna napetost. Hoće li kreativnost i partnerstvo nadjačati stres i nesporazume, ne propustite doznati večeras u MasterChefu.

