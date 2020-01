Striper Kristijan: 'Mlada si je izbila zube, žene vole pipati...'

Djevojačke, momačke, rođendani, pa čak i proslave godišnjica... Za dečke iz našeg serijala o hrvatskim striperima izvrsne su prilike za zaradu. Iako na prvu sve to izgleda jednostavno, zapravo je, uvjeravaju nas naši sugovornici, puno teže od onoga što većina zamišlja. Jer za uspjeti u ovom poslu treba itekako puno rada. Oni žive u teretani, paze što jedu i piju, jer svaki gram sala mogao bih i skupo koštati. Ali savršeno isklesano tijelo nije dovoljno. Treba biti i dobar plesač, treba biti odličan zabavljač, a u nekim situacijama i psiholog. Jer kad nastup krene, mušterijama popuste inhibicije. Pa bi često htjele/htjeli i malo više od dogovorenog. Ostaje li Veseljko uvijek u tangicama ili postoji iznos zbog kojeg bi se skidali do kraja, saznajte u ekskluzivnim ispovijestima muških erotskih performera...

Skidaj se, skidaj se do kraja, može jedan ples u krilu?, riječi su koje muški erotski performeri slušaju svakodnevno. Iz usta nepoznatih žena. I to za jako dobru lovu, a ako djevojke budu “široke ruke”, kući se vraćaju i s poštenim bakšišem.

Zvuči kao posao iz snova većine muškaraca. No je li doista tako? Kontaktirali smo jednog od najpoznatijih stripera u Hrvatskoj, Kristijana Musića (28), ali ne zbog razuzdane zabave, nego da nam pokuša “razbiti” stereotipna negativna obilježja pojedinca na temelju njegova zanimanja. Stripera...

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Ovim poslom počeo sam se baviti kad sam upoznao svoju djevojku koja se godinama bavi go-go plesom. U početku sam bio akrobat, a onda sam ušao u svijet striptiza - započeo je svoju ispovijest Kristijan, koji se ovim poslom bavi četiri godine. Za početak smo ga pitali da nam objasni razliku između striptiza u klubu ili u privatnom stanu.

Foto: Privatni album

- Uh, razlika je velika. Striptiz u noćnom klubu je uvijek lošije plaćen. U pravilu dolazim s još nekoliko stripera, a vremenski uvijek dulje traje. Imamo od tri do četiri izlaza, a nastupamo pred stotinu žena. Privatne zabave su nešto intimnije i zaradi se bolja lova. Unaprijed se sve dogovori s djevojkom koja organizira zabavu. Pravila su striktna jer žene često znaju prijeći određene granice. Pleše se dvaput po 15 minuta, a za svaki izlaz imamo različite kostime - kaže Kiki, a nas je zanimalo koja je njegova granica skidanja...

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Skidam se do gaća ili tangica. Nikad više od toga - kaže Kristijan. Baš poput njegove djevojke, i on se povremeno bavi go-go plesom. I bez razmišljanja, tvrdi, kako puno više uživa u toj vrsti posla. Naravno, ako je riječ o vrhunskim klubovima, a takvih u njegovoj biografiji ne nedostaje. Dolazilo je, dakako, do nastupa u klubovima u kojima su pozornice bile metar za metar, a uvjeti jako loši. Sve je to dio posla koji, bez obzira na uvjete, uvijek bude profesionalno odrađen. No vratimo se malo na privatne zabave. Kristijan nam je otkrio kako je u ovom poslu bitniji fizički izgled nego dobri plesni pokreti jer, kaže, žene nisu toliko zahtjevne. Bitno im je da dođe zgodan i opušteni muškarac koji će im prirediti večer za pamćenje. Ples tu pada u drugi plan. Isklesano tijelo, lijepo lice i tamnija put otvaraju vrata mnogih privatnih zabava, a razuzdanim djevojkama zagolicaju maštu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

No što kad djevojačke zabave krene po zlu? Kristijan je imao takvih situacija. Iako ih sad prepričava s osmijehom na licu, u tom trenutku nikome nije bilo do smijeha.

- Na jednoj djevojačkoj zabavi slučajno sam mladoj ‘izbio’ dva prednja zuba. Velikom brzinom se zaletjela u mene i udarila u moju lubanju. No to nije jedina situacija. Na drugom partyju domaćica je toliko skakala na meni da je u jednom trenutku udarila nosom o moje čelo. Krv je ‘šikljala’ na sve strane - kaže striper i dodaje kako takve situacije nisu rezervirane samo za privatne zabave. Slična iskustva imao je i u noćnim klubovima.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Uhhh... Plesao sam na pozornici noćnog kluba i u jednom trenutku ispred mene se stvorio nepoznati muškarac. Uhvatio me za genitalije i počeo ga ‘navlačiti’. Ostao sam u šoku. Zaštitari su ga odmah izbacili iz kluba - prisjeća se Kiki. Na pitanje iz kojeg dijela Hrvatske, na temelju njegova iskustva, dolaze “najluđe djevojke”, bez razmišljanja kaže.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Nema dileme, Dalmatinke i Zagrepčanke su jako raskalašene. Otkrio nam je i kako su Slavonke najzatvorenije kad je riječ o striptizu. Kad dogovara gažu na području istočne Hrvatske, djevojke uvijek imaju najviše pitanja. Tamo je, kaže, striptiz još taboo tema.

- U javnosti svi pričaju kako su žene nježniji spol, ali kad se striper pojavi na vratima, sve se mijenja. Nakon što se popije koja čašica više, djevojke znaju biti poprilično napasne. Vrište, skaču, skidaju te... I, naravno, traže uvijek nešto više. Na sve načine pokušavaju završiti s tobom u krevetu - priznaje Kristijan te dodaje kako nikad nije pao pod utjecaj i završio s nekom djevojkom nakon gaže.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ljudi često ovaj posao zamišljaju kao posao iz filmova. Svjetla se gase, svira lagana glazba, a u prostoriju ulazi toples konobar. Nešto kao scena u filmu “Magic Mike”, gdje stotine zgodnih djevojaka ne skidaju pogled s isklesanog torza. No baš posljednji Kristijanov nastup govori kako zabave nisu uvijek holivudske.

- Posljednja gaža bila je u jednom planinarskom domu. Skupilo se miješano društvo. Imali su negdje između 50 i 60 godina. Dom je bio blizu Požege, a ekipa je stigla autobusom iz Zagreba. Unajmili su me da plešem jednoj ženi za jubilarni 50. rođendan - prisjeća se. Otkrio je i kako su naše djevojke kratkih ruku kad je u pitanju bakšiš, dok se strankinje znaju pošteno “isprsiti”. No nikad nije riječ o pozornici okupanoj slapovima novčanica.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kristijan je pred naše kamere stao poput pravog profesionalca, otvoreno pričajući o poslu i odgovarajući na neka pomalo “škakljiva pitanja”. Pa smo se u opuštenoj atmosferi dotakli i predrasuda. Koliko puta ste čuli kako su striperi nemoralne osobe, često gay orijentacije. Ne znamo za vas, ali on se s takvim pričama susreće stalno.

- Veliki sam egoist i takve priče me ne zanimaju. Ne mogu me dotaknuti izjave ljudi koji me nikad nisu upoznali. Sjećam se jedne večeri, kolega i ja smo plesali u noćnom klubu. Prišao mi je muškarac vičući da sam gay. ‘Je li ovaj s tobom tvoj dečko’, pitao me. Ja sam mu iz šale ponudio lap dance da on vidi je li gay, a on je pobjegao.

Foto: Privatni album

Ljudi misle da su svi striperi nemoralni. Da se ne lažemo. U ovom poslu ima bluda, nemorala, seksa, alkohola, droge... Ali ne možete kategorizirati i stavljati sve stripere u isti koš. Na privatne zabave dolazili su moćnici iz naše države. Vjerujte mi, striperi su ‘male bebe’ za njih - kaže.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iako svaki privatni party znači i nešto više keša u džepu, bio je prisiljen odbiti nekoliko gaža.

- Kontaktirao me dečko. Homoseksualac. Prvo sam pristao plesati, ali sam na kraju morao odbiti jer je imao sulude zahtjeve. Nudio mi je veliki novac, ali tražio je stvari na koje nikad ne bih pristao - kaže.Za kraj smo ga pitali za planove...

- S curom sam pokrenuo obrt koji se bavi proizvodnjom kostima za nastupe. Upisao sam i veleučilište za privatnog trenera, a cilj mi je jednog dana otvoriti svoju dvoranu. Želim što prije stvoriti nešto više u životu, a da mi striptiz bude dodatna zarada - zaključio je Kristijan.

POGLEDAJTE VIDEO: