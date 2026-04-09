Strogi Franjo prešao u vodstvo u 'Večeri za 5', ali nisu svi bili zadovoljni: 'Nije nas zabavio...'

Večeras je za Emiliju, Sanelu, Mandu i Dražena kuhao umirovljeni strukovni profesor Franjo. Za pripremljenu večeru osvojio je 36 bodova, a ukupno 71 bod i tako zasjeo na sam vrh ovotjedne ljestvice. Domaćin je pripremu večere započeo predjelom, tikvicama pohanima u pivskom tijestu s tartar umakom.

- Mislim da je Franjo spor kao puž, ali poznajući njega i njegovo iskustvo o kojem stalno priča mislim da će sve stići na vrijeme - komentirala je Sanela.

Za glavno jelo Franjo je pripremio svinjske medaljone umotane u slaninu s umakom od vrganja, palentom i kroketima.

- Od ovih svih sastojaka sve volim. Veselim se glavnom jelu - zaključio je Dražen.

Preostalo je pripremiti desert, a Franjo se odlučio za bavarsku kremu u čaši, za koju je rekao: 'Ovo je jedna od najpopularnijih krema u svijetu.'

Gosti su se okupili kod Franje i ambijent se svidio svima.

- Moglo se apsolutno primijetiti da je Franjo profesionalac - rekla je Emilija, a Manda, pak, dodala kako joj se domaćin činio umoran.

Osim rakija, domaćin je svojim gostima pripremio i koktele za doček, nakon kojih se ekipa smjestila za stol, gdje ih je dočekao poslužen kruh sa svježim sirom kao svojevrsno predjelo prije predjela.

Slijedilo je toplo predjelo, pohane tikvice, koje su se gostima uglavnom svidjele, ali Saneli baš i ne pa je rekla: 'Kad je krenula ova večera bila sam iskreno u nekom strahu da ću ostati gladna, ali polažem nade u Franju da će on nešto dobro pripremiti za to glavno jelo.'

Glavno jelo stiglo je pred goste i izgledom se posebno svidjelo Mandi i Emiliji, koja je rekla: 'Baš se potrudio - od jestivih dekoracija, rasporeda namirnica, boje kako je rasporedio - savršeno'.

Sanela se ispričala i rekla kako je vrganje jela samo kada bi ih njezin tata nabrao pa ih nije htjela jesti, ali zato je Manda pojela i svoje i Saneline vrganje, a zatim je zamolila domaćina za još vrganja ako ih ima. Za stolom je Franjo pojasnio gostima i različite načine posluživanja, a prije nakon jela zadao gostima prigodan zadatak postavljanja stola dok je on pripremao desert.

Desert se svidio gostima, osim Saneli, koja nije baš bila oduševljena.Preostalo je još ocijeniti večeru. Franjo je za hranu od Emilije i Mande dobio po deset bodova, od Dražena devet, a od Sanele sedam. Atmosferu nisu svi jednako doživjeli.

- Baš je bilo opušteno bilo je puno smijeha - komentirala je Emilija, koja je domaćinu, kao i Manda, za atmosferu dala deset bodova.

- Izostala je ona vedrija atmosfera, izostala je zabava - rekao je Dražen i dodao: 'Domaćin nas nije baš uspio zabaviti.'

On je Franji za atmosferu dao tek šest bodova, a Sanela devet.