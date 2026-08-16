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ŽELE DA IMAJU NORMALNO DJETINJSTVO

Strogi kraljevski odgoj: Djeci Williama i Kate zabranjeno je što mnogi njihovi vršnjaci imaju

Piše Magdalena Mucić,
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Strogi kraljevski odgoj: Djeci Williama i Kate zabranjeno je što mnogi njihovi vršnjaci imaju
Foto: Isabel Infantes
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Princ William i princeza Kate u odgoju djece, princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, vode se principima princeze Diane. Princ je priznao da oko nekih pitanja postoji napetost između njega i Georgea

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Princ William i princeza Kate u odgoju svoje djece, princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, vode se principima princeze Diane, kako bi osigurali da njihova djeca imaju što normalnije djetinjstvo unatoč tome što odrastaju pod budnim okom javnosti. Princeza Diana trudila se osigurati da njezini sinovi ne budu razmaženi, čak je odbijala ili prosljeđivala darove koje su im slali obožavatelji. Istu je filozofiju su prihvatili William i Kate.

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- Nije stvar u tome koliko igračaka imaju ili na koliko ih putovanja vodite. Važno je samo pobrinuti se da imaju odgovarajuću emocionalnu podršku ljudi koji ih okružuju, a ona dolazi od odraslih u njihovim životima - kazala je Kate u videu za kampanju 'Shaping Us'. Princ je kazao kako nastoje djeci pružiti sigurno emocionalno i psihičko okruženje, posebno kako budu preuzimali sve više odgovornosti kao mladi članovi kraljevske obitelji.

Foto: Instagram

- Catherine i ja odlučni smo u tome da želimo da naša djeca odrastaju osjećajući da mogu razgovarati o svojim emocijama i osjećajima. Ponekad emocije treba staviti sa strane kako bi se posao obavio, ali ako ste prošli kroz posebno traumatičnu ili stresnu situaciju, ključno je o tome razgovarati - kazao je William. Par se već neko vrijeme suočava i s pitanjem trebaju li djeci dati mobitel i omogućiti pristup internetu.

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- Zaista je teško. Mislim da bi George, kada krene u srednju školu, mogao dobiti mobitel bez pristupa internetu. Iskreno, dolazimo do točke kada to postaje pomalo napeto pitanje. Ali mislim da on razumije zašto. Objašnjavamo mu zašto mislimo da to nije dobro - kazao je William i dodao da je djeci na internetu dostupno previše sadržaja koji ne bi trebala gledati.

- Da mogu, najrađe bi mu dao 'ciglu' od mobitela - našalio se princ, a prenosi Hello!.
 

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