Stručnjak za zvuk Ralph Van Dijk u Hrvatskoj: 'Emocija je važna. Budite malo kreativniji'

Zahvaljujući Hrvatskom radijskom forumu kod nas je stigla svjetska reklamna legenda, Australac Ralph Van Dijk. Osnivač i izvršni kreativni direktor tvrtke Eardrum, najnagrađivanije audio agencije na svijetu održao je predavanje na Weekend Media Festivalu u Rovinju pod nazivom 'Love is in the ear'.

Najvažnija stvar koju želim da ljudi 'ponesu' s mog predavanja jest ta da zvuk može i treba biti asocijacija na simpatije prema brendu i kako s pravom glazbom, pričom i autetntičnim zvukovima možemo prikazati brend kao ljudsko biće s emocijama, istaknuo je Ralph.

Foto: PROMO

Smatram da se zvuk često koristi na pogrešan način, koristimo ga za transakcije, oglašavanje, cijene, predmete, brojeve mobitela, internetske stranice i to je sve racionalno u životu, ne djeluje na naše misli i odluke, objasnio je dalje.

Emocije su te koje imaju utjecaj na naše odluke. Ikona audio oglašavanja smatra kako je upravo radio idealan medij za oglašavanje.

- Radio je s nama cijeli dan, svaki dan, imamo ga kod kuće, u automobilu i to daje mogućnost brendovima da 'uđu' u nečiji život, nečije misli i bude dio njih - rekao je.

Pokazalo se da su bili tu za njih kada im je najviše trebalo, oni su ih 'ohrabrili', 'plakali s njima', 'smijali se', 'razgovarali'. S pravom kreativom sve je to moguće, dodao je Ralph.

Foto: PROMO

Publika je uživala u predavanju, posebice kada je Van Dijk navodio zanimljive i nagrađivane primjere iz prakse.

Primjerice, reklama za robnu kuću koja može montirati Vašu novu kuhinju.

Najlakše bi bilo napraviti: 'Mi možemo montirati Vašu kuhinju i sačuvati Vas od nepotrebnog stresa koji bi doživjeli kada bi to radili sami. Dođite kod nas po svoju gotovu kuhinju... To bi bilo tako dosadno …', stoga smo iskoristili tu ideju spašavanja od stresa i doveli je do jednog ekstremiteta gdje dijete oponaša stres kojem je svjedočio dok je gledalo svog oca koji je psovao dok je pokušavao monitati kuhinju sam - ispričao je.

- Zaključak – treba biti kreativan i na kraju poštediti svoje dijete usvajanja novih riječi - kaže Ralph.

Istaknuo je i kako oglašivači često previše pažnje posvećuju upravo na duljinu reklame koja ne bi trebala biti u fokusu.

- Emocija je važnija. Zvuk je najdugotrajniji, dugotrajniji od bilo kojeg drugog medija i zato moramo biti kreativniji oko medija kojeg koristimo. Obično kampanje započnemo s dužim reklamama i onda ih kroz tjedne skraćujemo, ali i dalje zadržavaju onaj prvotni utjecaj iz duže. Ono što se događa jest da je većina oglašivača pohlepna, stavljaju previše toga u stvar koja je tako jednostavna - Ako imate više od jedne poruke, napravite više reklama. Znamo da trebate bukirati 30 sekundi, ali onda imate tu slobodu mijenjati ideje to jest poruke reklame - poručio je Ralph Van Dijk i zaključio kako je zvuk najbrži put do srca slušatelja.

