Studentica: Alexis Sanchez mi je ponudio 8.500 kuna za seks

Studentica Paulina Sobierajska (20) tvrdi kako ju je Alexis Sanchez (29) zavodio u londonskom restoranu i nudio joj novac za seks.

Neki zgodan dečko me je gledao i smješkao mi se. Nisam znala tko je on. Pozvao me k sebi što je bilo malo čudno - ispričala je studentica. Po nju je, dodaje, došao muškarac i rekao joj kako je jedan posebni gost želi vidjeti.

Pitala je, tvrdi, tko je taj gost, na što joj je muškarac objasnio kako se radi o Alexisu Sancheru, nogometašu Arsenala.

- Rekao mi je da Alexisa zanima koliko novaca tražim da spavam s njim,. Bila sam šokirana. Htjela sam se našaliti i rekla mu da tražim 10.000 funti - ispričala je Sobierajska. Nakon što je čuo da traži oko 85.000 kuna, čovjek je uzeo njezin broj.

Sanchez joj se, kaže studentica, odmah javio s porukom da dođe do njegova stola. Navodno ju je ponovno pitao koliko traži za seks na što je ona ponovila odgovor. Nogometaš je tada ponudio i 500 funti za nju, a 500 za prijateljicu, ali je kasnije rekao da će joj platiti 800 funti.

- Možemo se poljubiti i voditi ljubav - napisao je Sanches studentici, a ona je dodala kako ne razumije baš španjolski.

- Ljubav ne poznaje dijalekte. Volim te - odgovorio joj je te navodno poslao notes unutar kojeg je bilo 1000 funti i adresu svog stana.

Kad je došla do njega, izvodio joj je striptiz i točio joj crveno vino.

Nogometašev stan, tvrdi Sobierajska, posjetila je četiri puta.

- Rekao mi je da jako voli plavuše i da je zaljubljen u mene. Ponašao se kao da sam mu supruga - tvrdi studentica. Prestali su se viđati kad je otkrila da nogometaš ima djevojku.

- Kad sam vidjela njihovu fotografiju, postalo mi je jasno da je sve što imamo bila samo laž - zaključila je Sobierajska.

Čileanski reprezentativac u vezi je s glumicom Mayteom Rodriguez. U skandalu se našao i 2015. godine kada ga je djevojka odbacila nakon što je u ormaru njihove spavaće sobe otkrila - dvije djevojke.

- Šokirala sam se kada sam otkrila dvije cure u sobi, te još i kameru s kojom je sve snimao - izjavila je tada Valentina Roth.