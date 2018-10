Studentica: 'Nije me briga za komentare Martine Tomčić'

Svatko ima pravo na svoje mišljenje i mislim da su jedino dobrodošli konstruktivni komentari, rekla je Renata Grünwald (22) iz Zagreba.Studentica diplomskog studija novinarstva na Sveučilištu u Zadru u nedjelju je nastupala u showu “Supertalent” i od žirija dobila četiri “da”.

[video: 1201847 / ]

Osvojila ih je pjesmom “Ima jedan svijet” grupe Stijene, ali je naišla i na brojne kritike. Oko njezina nastupa najviše se “uskomešala” Maja Šuput (39).

- U šoku sam. Iskreno se nadam da kamera nije snimila ni jednu moju ekspresiju. Ja ovo nisam nikad vidjela u životu. Ti si do refrena zvučala divno, a nakon njega si promijenila boju glasa kao da je vrag ušao u tebe. Postala si druga osoba - pojasnila je Šuput.

Foto: Nova TV

Renata se u emisiju prijavila sama, ali kaže da ju je nagovorio tata.

- Htio je da me ljudi čuju, smatrao je da je napokon došlo pravo vrijeme za to. A za show imam samo riječi hvale, unatoč komentarima ženskog dijela žirija. Nisu me dirnuli. Žiri je pristupačan i susretljiv - ispričala je.

Istaknula je kako je imala tremu prije nastupa, ali je to bila ona poželjna, pozitivna trema. I da nije prošla, kaže, drago joj je što je bila dio svega jer će joj ostati prelijepe uspomene. U slobodno vrijeme sluša stranu glazbu, a zabavnu samo kad izađe u klub.

Foto: Privatni album - Iako to inače ne slušam, namjerno sam počela s hrvatskom pjesmom. Mislim da je to dobra odluka jer su se s tom pjesmom svi mogli bolje poistovjetiti. Lakše je donijeti emociju na scenu, a to mi je bio cilj - kaže Renata koja nije glazbeno školovana.

Pjeva odmalena i smatra da su joj u tome uvelike pomogli roditelji koji su uvijek bili objektivni i govorili joj koje stvari bi trebala ispraviti i napraviti bolje.

Foto: Nova TV - Mogu reći da dolazim iz glazbene obitelji koja mi je golema podrška. Tata je u mlađim danima bio DJ, a mama pjevačica. Vjerujem da me nikad ne bi pustili u neki glazbeni show da ne misle da dobro pjevam. Ne bi dopustili da se sramotim, ali ni njih - našalila se Renata.

Od prijatelja je dobila nevjerojatnu podršku. Rekli su joj da ne odustaje od svojih snova jer nema što izgubiti. U budućnosti bi se definitivno htjela baviti glazbom, ali ako u tome ne uspije - neće očajavati.