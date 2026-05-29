Studentica strojarstva je Miss Požeško-slavonske županije: 'Privilegija je biti ono što jesi'

Helena Petrović trijumfirala je na izboru održanom u općini Velika, u sklopu 34. Međunarodne smotre folklora 'Čuvajmo običaje zavičaja', uz odličnu atmosferu. Prva pratilja je Dorotea Kulušić.

Helena je studentica strojarstva koja s ponosom ruši stereotipe o ženama u tehničkim znanostima. Svestrana je umjetnica koja je plesala balet, glumila u kazalištu i svirala klavir, dok fizičku kondiciju održava kroz atletiku. Helena tečno govori engleski jezik, a kroz modeling je naučila važnost autentičnosti i discipline.

- Privilegija u životu je biti ono što jesi - izjavila je nakon pobjede.

Foto: Roko Janković

Peti u nizu od dvadeset županijskih izbora za 31. Miss Hrvatske održan je u općini Velika, smještenoj na obroncima Parka prirode Papuk, poznatoj po prirodnim ljepotama, mirnom slavonskom krajoliku i spoju tradicije i suvremenosti. Gostoljubivost domaćina dodatno je pridonijela posebnoj atmosferi događaja.

Program izbora Miss Požeško-slavonske županije vodila je nekadašnja hrvatska missica Ivana Delač, dok je za glazbeni dio večeri bio zadužen Danijel Banić iz Baruna.

- Velika hvala načelniku Općine Velika gospodinu Robertu Hofmanu te direktoru Turističke zajednice Zlatni Papuk Tomislavu Galiću na domaćinstvu - izjavila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Natjecateljice su se predstavile u elegantnim večernjim haljinama i vjenčanicama Nikolina Wedding Storea, za frizure je bila zadužena Ana Kralj, dok je make-up potpisivala Dajana Ćorković. Pobjednica će predstavljati Požeško-slavonsku županiju na finalnom izboru 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta.