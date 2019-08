Studentice željne 'Savršenog': 'Mora znati baš svaki odgovor'

Vrlo sam emotivna i perfekcionistica, ali uvijek natjecateljski raspoložena, rekla je studentica medicine Samra Čataković (23) za RTL.

Banjo Lučanka će se na jesen pokušati osvojiti srce 'Gospodina Savršenog'. Istaknula je kako je medicinu upisala jer joj se to činio kao najteži fakultet. Kad ne uči Samra rado kvalitetno provodi slobodno vrijeme.

Foto: Instagram

- Volim jahati konje i obožavam ples na šipki te godinama pjevam u zboru - otkriva Samra koja je vegetarijanka te ima nekoliko kućnih ljubimaca: psa, dvije mačke i vranu.

Foto: RTL

Kad je o odabiru partnera riječ, traži iskrene, skromne i samouvjerene dečke, a ne podnosi aroganciju, laž i manipuliranje, a otkrila je i kako zamišlja savršen spoj.

Foto: Instagram

- Na vrhu zgrade, gdje s partnerom jedem čips, pijem sok, gledam u zvijezde i razgovaramo o svemiru i dok mu ja postavljam pitanja, moj savršeni muškarac zna baš svaki odgovor - odlučno je rekla Čataković.

Foto: Instagram

Šesta djevojka koja 'lovi' Savršenog je Silvia Pokrajac (19). Zagrepčanka je završila prvu godinu pravnog fakulteta u Zagrebu, ali bavi se i manekenstvom.

- Tražim dečka koji je pametan i karizmatičan te nekoga tko razmišlja svojom glavom i pridaje mi puno pažnje. Ne volim kada su dečki pasivni i kada ne znaju pokazati tko je muško u vezi. - rekla je Silvia za RTL. Za sebe kaže da je pristupačna otvorena i iskrena.

Foto: RTL

- Ne volim se svađati, ali ako me netko napadne, znam se vrlo dobro braniti - objašnjava. No kad joj se neki dečko svidi, u početku će mu to pokazati na suptilan način.

- Ako ne shvati moj namjere na vrijeme, tada ću mu bez problema dati mu do znanja da mi se sviđa - istaknula je Zagrepčanka.

Foto: Instagram

Osim Samre i Silvije do sad su predstavljene još četiri natjecateljice nove sezone. Jedna od njih je Maja Đukanović (28), fizioterapeutska tehničarka iz Sarajeva. Druga kandidatkinja je Gabrijela Divković (21), koja dolazi iz Novske, a studira hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Tu su još i Monika Kelčec (30) koja radi u Sisku kao viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo te Emily Živčić (24). Ona dolazi iz Duge Rese, a studira na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.