Sudac upozorio Diddyja: 'Izbacit ću vas, ovo je neprihvatljivo!'

I dalje traje suđenje glazbenom mogulu Seanu 'Diddyju' Combsu za reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu prostituciju, a na ročištu u četvrtak mu je sudac zaprijetio da će ga izbaciti iz sudnice zbog njegovog ponašanja.

Kako navodi BBC, sudac Arun Subramanian upozorio je Diddyja da će ga izbaciti jer je radio grimase i energično kimao glavom prema članovima porote tijekom ispitivanja Bryane Bongolan, prijateljice Cassie Venture.

Foto: Jane Rosenberg

- Takvi postupci su apsolutno neprihvatljivi - rekao je sudac, a Combsovi odvjetnici su ga uvjeravali da se to neće ponoviti.

Na ročištu je svjedočila i žena pod pseudonimom 'Jane', koja je bila Combsova djevojka od 2021. do njegovog uhićenja prošle godine. Ona je opisivala kako su prvi mjeseci veze biti jako dinamični, vodio ju je na putovanja, u skupe restorane, i jako joj se sviđao. No, nakon nekog vremena je, ispričala je, Combs zatražio od nje da sudjeluje u spolnom odnosu s drugim muškarcem. Prvi put to se dogodilo u svibnju 2021., a Jane je vjerovala da će to biti i jedini put.

- Te noći otvorena je Pandorina kutija naše veze - ispričala je na sudu.

Foto: Jane Rosenberg

- Bila su to vrata koja nisam više mogla zatvoriti. Puno toga dogodilo se kasnije i bilo mi je previše - rekla je. No, kako je ispričala, nastavila je sa svime što je Diddy tražio od nje jer ga je 'stvarno voljela' i htjela ga je 'usrećiti'. Jane je izjavila i kako je Diddyju nekoliko puta rekla da ne želi to više raditi. No on ju je tražio to još nekoliko puta nakon toga...

U travnju 2023. počeo joj je plaćati 10.000 dolara mjesečno za njen smještaj, zbog čega se počela osjećati 'dužnom'. Također, Jane je rekla kako joj je nabavljao drogu te ju je koristila i za susrete s drugim muškarcima, koje je on tražio.