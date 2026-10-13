Sudbinu timova kroji tjestenina u novom izazovu, a Josip će preuzeti crveni tim MasterChefa

Novi timski izazov u MasterChefu pred kandidate će staviti zadatak u kojem će, osim kulinarskog znanja, presudni biti organizacija, komunikacija i dobro vodstvo. Tema izazova bit će tjestenina, a svaki tim morat će u 90 minuta pripremiti tri slijeda u kojima će upravo ona imati glavnu ulogu.

Foto: Nova TV

Crveni tim u izazov ulazi s posebnom željom za preokretom nakon dosadašnjih poraza. „Nemamo puno sreće s timskim izazovima, bolje radimo individualno. Previše se pogubimo kad je više ljudi odjednom“, priznat će Danijela Luburić. Plavi će pak kuhati s jednim članom manje nakon odlaska Daniele Crnek iz natjecanja. „Pobjedu odnosi složan i organiziran tim“, uvjerena je Monika Bačić. Ovoga puta timove moraju povesti kandidati koji dosad nisu bili u ulozi vođe. Crveni će odgovornost povjeriti Josipu Jurčeviću, plavi Liberiju Crnčeviću, a zeleni Dominiku Bobanu.

Foto: Nova TV

„Došao sam u trenutku kad se crveni tim raspadao i uspio sam riješiti neke njihove nesuglasice“, komentirat će Josip, dok će se Dominik prisjetiti vlastitog iskustva: „U pretprošlom sam izazovu bio crna ovca, pa mi je drago da mi je tim ukazao povjerenje.“ Prije početka kuhanja nove vođe čeka i test koncentracije i pamćenja. Imat će samo 30 sekundi da promotre skrivene predmete, a zatim svojim timovima prenesu što su zapamtili.

Foto: Nova TV

„Svaki točan odgovor donijet će vam bod, a svaki bod donijet će vam razliku. Isplati se jako dobro pamtiti i biti koncentriran“, najavit će Mario. Najuspješniji tim pritom će osvojiti pojedine kuhinjske alate koji mogu donijeti prednost u izazovu. No odgovornost vođa tu neće završiti. „Vođe ne kuhaju. Vi ste tu da vodite i organizirate svoj tim i time im donesete pobjedu“, objasnit će Stjepan. „Ocjenjivat ćemo vaše kuhanje kroz tri kriterija: koncept izvedba i timski rad“, priopćit će Goran.

Foto: Nova TV

Dinamičnih 90 minuta donijet će i trenutke konfuzije, a kako će sve izgledati ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play.