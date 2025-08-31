Obavijesti

Show

Komentari 0
GLAMUROZNO SLAVLJE

Sudbonosno da rekla je 'najbogatija europska princeza' Marie Caroline od Lihtenštajna

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Sudbonosno da rekla je 'najbogatija europska princeza' Marie Caroline od Lihtenštajna
2
Foto: Profimedia

Dvadesetosmogodišnja princeza, unuka princa Hansa-Adama II., udala se za investicijskog menadžera iz Venezuele Leopolda Madura Vollmera

Udala se princeza Marie Caroline od Lihtenštajna, 'najbogatija europska princeza'. Sudbonosno da izrekla je Leopoldu Maduri Vollmeru u subotu u Vaduzu.

Dvadesetosmogodišnju princezu, unuku princa Hansa-Adama II., švicarski tabloid Blick opisao je kao "najbogatiju europsku princezu".

Wedding of Sophie, Hereditary Princess of Liechtenstein, St. Florin Cathedral, Vaduz, Liechtenstein - 30 Aug 2025
Foto: Profimedia

Udala se za 34-godišnjeg Madura Vollmera, investicijskog menadžera iz Venezuele, u katedrali svetog Florina. Slavlje se nastavilo u glamuroznom obiteljskom dvorcu, piše HINA.

Kraljevska kuća Liechtenstein smatra se izuzetno bogatom zbog svojih posjeda te udjela u bankarstvu i šumarstvu. Nasljedna kneževina u srcu Alpi proteže se na samo 160 četvornih kilometara na kojima živi 40.000 ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice
PROCIJENITE SAMI

FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No neke su u tome i pretjerale
FOTO Nije samo Travis Kelce! Evo koje su sve slavne zvijezde ponosne na hrvatske korijene
GLUMCI, SPORTAŠI, GLAZBENICI...

FOTO Nije samo Travis Kelce! Evo koje su sve slavne zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Travis Kelce nedavno je zaprosio svjetski popularnu pjevačicu Taylor Swift, a zahvaljujući njegovim korijenima, ona će uskoro postati 'hrvatska snaha'. A i druge zvijezde hvale se da im korijeni potječu iz Lijepe Naše
FOTO Naša bivša misica prošetala je špicom s novim dečkom, nisu krili sreću
Zajednička šetnja

FOTO Naša bivša misica prošetala je špicom s novim dečkom, nisu krili sreću

Bivša hrvatska misica Maja Cvjetković u subotu je ujutro prošetala zagrebačkom špicom s partnerom Muratom Doyuranom, a s njima je bila i Majina kći. Ovo je prvi put kako je Maja pokazala partnera, a nedavno je objavljeno kako je početkom rujna prošle godine njen bivši suprug poduzetnik Andrija Kević, s kojim je tada službeno još uvijek bila u braku, verbalno i fizički napao Murata Doyurana, i to ispred njihove maloljetne kćeri.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025