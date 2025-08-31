Sudbonosno da rekla je 'najbogatija europska princeza' Marie Caroline od Lihtenštajna

Udala se princeza Marie Caroline od Lihtenštajna, 'najbogatija europska princeza'. Sudbonosno da izrekla je Leopoldu Maduri Vollmeru u subotu u Vaduzu.

Dvadesetosmogodišnju princezu, unuku princa Hansa-Adama II., švicarski tabloid Blick opisao je kao "najbogatiju europsku princezu".

Foto: Profimedia

Udala se za 34-godišnjeg Madura Vollmera, investicijskog menadžera iz Venezuele, u katedrali svetog Florina. Slavlje se nastavilo u glamuroznom obiteljskom dvorcu, piše HINA.

Kraljevska kuća Liechtenstein smatra se izuzetno bogatom zbog svojih posjeda te udjela u bankarstvu i šumarstvu. Nasljedna kneževina u srcu Alpi proteže se na samo 160 četvornih kilometara na kojima živi 40.000 ljudi.