Dvadesetosmogodišnja princeza, unuka princa Hansa-Adama II., udala se za investicijskog menadžera iz Venezuele Leopolda Madura Vollmera
GLAMUROZNO SLAVLJE
Sudbonosno da rekla je 'najbogatija europska princeza' Marie Caroline od Lihtenštajna
Udala se princeza Marie Caroline od Lihtenštajna, 'najbogatija europska princeza'. Sudbonosno da izrekla je Leopoldu Maduri Vollmeru u subotu u Vaduzu.
Dvadesetosmogodišnju princezu, unuku princa Hansa-Adama II., švicarski tabloid Blick opisao je kao "najbogatiju europsku princezu".
Udala se za 34-godišnjeg Madura Vollmera, investicijskog menadžera iz Venezuele, u katedrali svetog Florina. Slavlje se nastavilo u glamuroznom obiteljskom dvorcu, piše HINA.
Kraljevska kuća Liechtenstein smatra se izuzetno bogatom zbog svojih posjeda te udjela u bankarstvu i šumarstvu. Nasljedna kneževina u srcu Alpi proteže se na samo 160 četvornih kilometara na kojima živi 40.000 ljudi.
