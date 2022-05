Suđenje Vardyjeve i Rooneyjeve žene je najpopularnije u ovom desetljeću, izgubit će milijune

Voditeljica i supruga nogometaša Waynea Rooneyja (35), Coleen Rooney (35) putem društvene mreže na kojoj ima otvoren/javni profil napala je suprugu nogometaša Jamieja Vardyja (34), Rebekahu Vardy (39). Rebekah je navodno novinarima prosljeđivala objave koje je Coleen stavljala na privatnom Instagramu koji je samo za njezine prijatelje. Sve je završilo na sudu, prenosi Daily Mail.

Slučaj je u Velikoj Britaniji dobio toliko veliki interes javnosti pa ima i svoj nadimak: 'Wagatha Christie' - 'Wags at war'. Naime, WAG je akronim koji se koristi za žene i djevojke poznatih sportaša.

Trenutačno postoji sumnja da iza curenja informacija i objava stoji Rebekin agent za odnose s javnošću koji je imao pristup njezinim korisničkim računima. Dok David Sherborne, odvjetnik Coleen Rooney tvrdi kako postoje dokazi da je gospođa Vardy znala i odobravala takve objave.



- Ako je gospođa Vardy dala svom agentu pištolj i metke, kazala kamo da cilja, što se događa i kada, to je čini jednako odgovornom kao i osoba koja povlači okidač - rekao je odvjetnik David Sherborne prvi dan suđenja koje bi trebalo završiti 18. svibnja.

Naime, Rebekah je optužila Coleen da je ona sama puštala informacije kako bi dobila medijsku pažnju. Zbog protupožarnog alarma suđenje je prvi dan prekinuto.

Najveća pažnja pripala je svjedočenju vezano uz navodni seksualni odnos s pop zvijezdom Peterom Andreom.

Odvjetnik David pročitao je odlomke iz članka News of the World 2004. godine u kojem tvrdi da je Andre izdržao tijekom njihova spolnog čina 'samo pet minuta'. No, to nije sve, navela je da ima 'najmanju opremu koju je ikada vidjela' te da izgleda kao 'minijaturna kobasica'.

- Bivši me suprug natjerao da to učinim. To je nešto zbog čega duboko žalim... Nije lijepo to pročitati i razumijem zašto to sada koristite. Ovo je baš prljavo, ali je i tim gospođe Rooney također iznosio prljavštine o meni - odgovorila je Vardy.

Osvrnula se i na to da je bila na odmoru u Dubaiju 2019. kada je vidjela Coleenin objavu na Instagramu u kojem je optužuje za curenje lažnih priča. Suđenje zabavlja na tisuće ljudi koji sve komentiraju na Twitteru. Posebno je zanimljivo kako bi pravni troškovi mogli iznositi čak do milijun funti.

