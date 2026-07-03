Sudska saga Jolie i Pitta i dalje traje: 'Nisam bankrotirala nego sam se htjela tebe riješiti...'

Angelina Jolie uzvratila je bivšem suprugu Bradu Pittu nakon što je on, kako doznaje TMZ, zatražio uvid u njezine stare porezne prijave kako bi osporio njenu tvrdnju da ju je ostavio bez stvarne alternative prodaji svog udjela u imanju Château Miraval.

Naime, nakon što su se razveli, Jolie je svoj udio u francuskom imanju prodala tvrtki Stoli Group, proizvođaču alkoholnih pića, zbog čega ju je Pitt tužio, tvrdeći da je to učinila bez njegove suglasnosti. Glumica pak smatra kako za takav potez nije ni trebala njegovu suglasnost.

U dugotrajnom sudskom sporu oko imanja, glumica je rekla da je svoj dio prodala radi 'financijske neovisnosti', zbog čega Pitt sada u pitanje dovodi njenu cjelokupnu financijsku situaciju i traži uvid u njene financijske podatke iz razdoblja 2017.–2019. kako bi dokazao da je imala i drugih opcija osim prodaje imanja.

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Glumica pak smatra da je već predala sve potrebne porezne prijave i da bi svako daljnje pretraživanje ranijih poreznih prijava predstavljalo povredu njene privatnosti. Jolie je stoga predala nove sudske dokumente u kojima tvrdi da je Pittov zahtjev dio 'kontinuiranog pogrešnog prikazivanja' i 'selektivnog citiranja' njezinih izjava tijekom sudskog postupka. Tvrdi da se njena izjava o financijskoj neovisnosti jasno odnosila na želju za financijskom neovisnošću od njega, a ne na njezino opće stanje na bankovnom računu.

Njezini odvjetnici tvrde da pravo pitanje 'nije je li Angelini trebao novac', nego da je pokušavala razdvojiti svoj život i financije od, kako navode, 'kontrolirajućeg i nasilnog bivšeg supruga'. Pittovi odvjetnici, pak, žele uvid u njenu financijsku situaciju kako bi dokazali da ju Pitt nije ostavio bez novaca.

- Ako je Angelina imala značajne prihode i druge izvore sredstava u relevantnom razdoblju, takvi bi dokazi izravno osporili njezinu tvrdnju da ju je Brad ostavio bez stvarne alternative osim da svoj udio u zajedničkoj imovini proda Stoli Groupu - kazali su Pittovi odvjetnici.

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U sudskim spisima navodi se i da je Jolie svjetski priznata glumica i da je samo za ulogu u filmu Maleficent dobila 33 milijuna dolara, što ju je u tom razdoblju učinilo najplaćenijom glumicom po Forbesu.