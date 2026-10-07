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DRAMATIČNO U LAOSU

Sukobi u Asia Expressu: 'Nećeš ti sa mnom tako razgovarati!'

Piše 24sata,
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Sukobi u Asia Expressu: 'Nećeš ti sa mnom tako razgovarati!'
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Foto: rtl
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Sukobi među natjecateljima u 'Asia Expressu' dosegnut će vrhunac, a sukob između Katarine i Lune mogla bi dodatno zakomplicirati atmosferu tijekom utrke...

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Nema predaha u Laosu! Utrka u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' nastavit će se duelom i borbom za novi amulet, no dok će se timovi boriti za što bolju poziciju, među nekima će napetost dosegnuti novu razinu. Posebno će zaiskriti između Gazela, Lune i Katarine, koje će se sukobiti tijekom utrke.

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„Naporna si cijeli dan - i jučer i danas, svaki dan“, reći će Katarina svojoj partnerici i nastaviti nabrajati što joj sve smeta dok će Luna biti ljutita što je neprestano vrijeđa. „Svaki dan si nezadovoljna, hoćeš ovo, hoćeš ono…“, objašnjava Katarina, a Luna će jasno dati do znanja da ne prelazi preko nekih stvari. „Neće me nitko vrijeđati. Nećeš sa mnom tako razgovarati jer ja tebi to ne govorim“, uzvratit će i optužiti Katarinu da je psihički maltretira.

Foto: rtl

Dok će se Gazele boriti s vlastitim nesuglasicama, Zlatni dečki pokušat će spriječiti da se prepirka pretvori u veći problem. „Možeš imati dva najbolja igrača na svijetu, ali ako si ne pašu, ne možeš biti dobar“, komentirat će i objasniti da će oni uvijek smirivati tenzije među ekipom. „Ako smo negdje u blizini i vidimo da se parovi svađaju, pokušavamo utjecati na te ljude da se ne svađaju. Ovo je igra, ovo je kao sport i ako se budete svađali, nećete stići daleko“, smatraju.

Foto: rtl

No Gazele neće biti jedine koje će imati razlog za nezadovoljstvo. Gusarice, Vesna i Borna, neće zaboraviti podbadanje koje su im Pino i Luciano uputili dan ranije. „Fantomi, putujete kroz vrijeme i prostor?“ pitao ih je Pino, a Luciano dobacio: „Sve smo skužili! Doslovno nas prave budalama.“ Gusaricama takve šale nisu simpatične, pogotovo zato što će se Pino opet našaliti na njihov račun.

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Svoje će riječi Pino pokušati opravdati objašnjenjem da mu nije bila namjera nikoga uvrijediti. „Nije to rijetkost da ja kad bacim foru da se netko uvrijedi“, priznat će.

Foto: rtl

Hoće li se Gazele uspjeti pomiriti ili će njihove razmirice utjecati na utrku, zašto će se svi naći u ringu i hoće li još jednom ključnu ulogu odigrati hvatanje prijevoza - gledatelji će doznati u novoj epizodi showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

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