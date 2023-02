Sum 41 vraća se u Hrvatsku, a publiku će zabavljati u Opatiji

Nakon 12 godina od premijernog nastupa, nezaustavljivi rock bend Sum 41 vraća se u Hrvatsku i to na jednu od najljepših pozornica Jadrana - Ljetnu pozornicu u Opatiji. Koncert će se održati 11. lipnja, a prodaja ulaznica kreće 22. veljače u 10 sati i to putem Eventim online sistema i na fizičkim prodajnim mjestima Eventima.

Nakon više od 15 milijuna prodanih ploča diljem svijeta i sedam objavljenih albuma, nominacije za nagradu Grammy, dvije nagrade Juno (sedam nominacija), nagrade Kerrang!, kao i višestruke Alternative Press Music Awards, SUM 41 zabavljat će hrvatsku publiku. Njihove turneje traju i po godinu dana, s više od 300 nastupa kroz godinu, što im je donijelo status izvrsnog live benda, kojem pomaže i činjenica kako postavu benda čine čak tri gitare.

Karijera kanadskog benda SUM 41 krenula je prije više od dva desetljeća i to s albumom prvijencem "All Killer No Filler" iz 2001. godine. Njihov zaigran pop-punk zvuk s himničnim melodijama i tekstovima usmjerenima protiv svih autoriteta odmah su prihvatili buntovni tinejdžeri na pragu milenija. Singlovi “Fat Lip”, “In Too Deep” i “Motivation” doveli su ih na visoko na glazbene ljestvice, te album učinili platinastim u SAD-u, Kanadi i Velikoj Britaniji, a bend globalno popularnim.

Iako su se izvorno pojavili kao nasljednici MTV skate-punk, pop-punk zvuka Blink 182, s vremenom su postajali oštriji, mračniji i kompleksniji, i u pravoj maniri glazbene evolucije pretvorili se u punokrvni rock band.

Sum 41 u Hrvatsku stižu u sklopu turneje na kojoj promoviraju sedmi studijski album "Order in Declin", najteži i najagresivniji album u njihovoj legendarnoj karijeri, a istovremeno i najdinamičniji. Frontmanu benda Derycku Whibleyu trebalo je sveukupno tri tjedna da napiše neke od najosobnijih i najiskrenijih pjesama u svojoj karijeri koje su kritičari dočekali s oduševljenjem.

- Rubovi su omekšani pop-punk melodijama koje još uvijek vrebaju duboko u SUM 41 DNA-u, ali ovo svakako nije pop-punk album. Evolucija se nastavlja i postaje dosita impresivna - napisao je Kerrang!

