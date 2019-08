Sunčanje u toplesu: 'Zašto ne? Često idem na skrivene plaže'

Reality sudionica i influencerica Hana Rodić (22) i njezin dečko, 'Gospodin savršeni', Goran Jurenec (39) planirali su romantično krstarenje Jadranom, no zbog poslovnih planova odlučili su ipak ostati u Zagrebu. U razgovoru za RTL, Hana je otkrila kako će zaljubljeni par provesti ljeto te koju će destinaciju posjetiti za vrijeme odmora.

- Ja sam ona dosadna frendica koja, kada nađe dečka, ne odvaja se od njega pa je sigurno ova sezona rezervirana za nas dvoje. Prijateljice se neće naljutiti, sigurna sam, one me imaju u Zagrebu - rekla je Hana koja je trebala već otići na ljetovanje, no posao joj je ipak na prvom mjestu.

- Morali smo odgoditi krstarenje, kao što sam već ranije rekla, ali zato Maldivi ili Tajland zvuče kao dobra ideja ako ove godine zakasnimo na putovanje Jadranom - otkriva reality zvijezda. Unatoč tome što se voli šminkati, Hana je otkrila kako se ipak ne šminka za plažu već voli biti opuštena te odlaziti na mjesta na kojima nema puno ljudi.

- Preferiram pješčane plaže sa što manje ljudi. Volim tamo provesti cijeli dan - govori Hana koja nema ništa protiv sunčanja u toplesu.

- Zašto ne? Često idem na skrivene plaže gdje nema nikoga - zaključuje.