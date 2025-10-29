Supruga Dalibora Matanića ne koristi više njegovo prezime na svojim društvenim mrežama...

Glumica Helena Minić više se ne predstavlja prezimenom Matanić, koje je nosila tijekom braka s redateljem Daliborom Matanićem. Kako se može vidjeti na njezinim profilima na društvenim mrežama, glumica je maknula prezime Matanić te se sada potpisuje samo svojim djevojačkim prezimenom.

Foto: Screenshoot/

Podsjetimo, redatelj Dalibor Matanić trenutačno je pod istragom zbog sumnje u tri kaznena djela – spolno uznemiravanje, bludne radnje i omogućavanje konzumacije droge.

Iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu za 24sata su potvrdili da se u predmetu protiv Matanića provodi istraživanje zbog kaznenih djela iz članka 156. stavka 1., članka 191. stavka 1. te članka 155. stavka 1. Kaznenog zakona.

U travnju prošle godine objavljena je priča s iskazima više žena koje su tvrdile da im je redatelj slao neprimjerene poruke i stvarao neugodne situacije na snimanjima.

Matanić je prije desetak dana rekao je u intervjuu za Gloriju da ne zna vodi li se protiv njega kazneni postupak. Kako smo već prvi pisali, protiv Matanića su podnesene barem četiri kaznene prijave. Posljednja je bila na ljeto ove godine, a dobili smo i službeni odgovor zagrebačke policije.

- Sva pismena o postupanjima Policijske uprave zagrebačke kroz opća posebna izvješća su dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Posljednje opće posebno izvješće dostavljeno im je 4. kolovoza 2025. godine na znanje i donošenje meritorne državno-odvjetničke odluke. Do današnjeg dana nismo zaprimili pisanu obavijest Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu o postupanjima ili nadopuni postupanja u navedenom predmetu - stoji u odgovoru na upit 24sata.

To znači da je policija zaprimila kaznenu prijavu od žrtvi i pravobraniteljice, prema našim informacijama barem četiri, da su ispitali žrtve koje su im pristupile, prikupili dokaze koliko mogu bez sudskih naloga ili državnog odvjetništva, sve to stavili u izvješće i poslali u OKDO Zagreb da oni odluče hoće li se otvarati službena istraga i najbitnije, hoće li protiv Matanića dignuti optužnicu.