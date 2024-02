Supruga Dominika Livakovića objavila rijetku fotografiju sa sinom: S njima bio i ljubimac

Hrvatski nogometni reprezentativac Dominik Livaković (29) i njegova supruga Helena početkom siječnja postali su roditelji. Par je sinu dao ime Joakim, a danas je Helena podijelila njihovu zajedničku fotografiju.

Podijelila je fotografiju iz lifta, dok sina u nosilici drži na prsima, a psa na vodilici.

Foto: Instagram

Objavila je još jednu fotku na kojoj se vidi ručica malenog Joakima.

Foto: Instagram

Nogometaš je s Helenom u vezi od 2017. godine, a pet godina kasnije izrekli su sudbonosno 'da' u crkvi Svete Stošije u Zadru. Na svadbi su ih zabavljali Petar Grašo i Saša Matić.

- Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak - rekla je Helena jednom prilikom.