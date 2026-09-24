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Supruga Ronnieja Wooda tvrdi: Stonesi više neće ići na turneju

Piše Stela Kovačević,
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Supruga Ronnieja Wooda tvrdi: Stonesi više neće ići na turneju
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Foto: Kevin Mazur
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Bend je ove godine navodno planirao koncerte u Velikoj Britaniji i Europi, no planovi su otkazani nakon što Richards nije mogao pristati na naporan raspored

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The Rolling Stonesi možda su odradili svoju posljednju turneju. Barem tako smatra Jo Wood (71), bivša supruga gitarista Ronnieja Wooda, koja tvrdi da Keith Richards (82) više ne želi ponovno na zahtjevnu svjetsku turneju.

- Ne mogu zamisliti da Stonesi ponovno idu na turneju. Znam da Keith to zapravo ne želi, pa bi ga morali jako nagovarati - rekla je Jo u razgovoru za The Sun.

Concert of the Rolling Stones at the Waldbühne in Berlin
Foto: Soeren Stache/DPA

Bend je ove godine navodno planirao koncerte u Velikoj Britaniji i Europi, no planovi su otkazani nakon što Richards nije mogao pristati na naporan raspored. Stonesi su tijekom karijere od turneja zaradili gotovo tri milijarde dolara.

Nakon smrti bubnjara Charlieja Wattsa 2021. godine, bend je angažirao Stevea Jordana, a posljednjih godina objavio je i dva albuma koja su zauzela prvo mjesto ljestvice.

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Jo smatra da bi odlazak bilo kojeg od dvojice ključnih članova, Micka Jaggera (83) ili Richardsa, označio i kraj Stonesa.

- Zovu ih Glimmer Twins, zar ne? Pišu pod tim imenom, pa bez jednog ili drugog nema Stonesa - rekla je.

THE CANADIAN PRESS 2024-07-05
Foto: DARRYL DYCK

Ipak, Jo ima ideju kako bi bend mogao nastaviti svirati na pozornici. Predložila je da Stonesi naprave nešto slično ABBA-i i njihovom spektaklu Voyage, u kojem se pojavljuju digitalni avatari članova benda.

- Bila sam na tom koncertu i izgledalo je kao da su stvarno na pozornici. Bili su na pozornici u sedamdesetima. Obožavam to. Znam da je Mick vrlo otvoren prema novim tehnologijama i mislim da bi mu se to svidjelo - zaključila je.

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