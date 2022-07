Supruga Zdravka Čolića nakon dugo vremena u javnosti: Na koncertu joj posvetio pjesmu

Popularnog pjevača Zdravka Čolića (71) na koncertu u Budvi bodrila je supruga Aleksandra, koja se vrlo rijetko pojavljuje u javnosti, piše Blic.rs.

Aleksandra je u suprugovu nastupu uživala u backstageu, a on joj je otpjevao svoj hit 'Ostani', što je publika pozdravila ovacijama.

Zdravkov nastup nisu propustile ni njegove kćeri Una i Lara, , koje je uz pjesme grlio i ljubio.

Iako je Čolić bio na glasu kao miljenik žena, njegovo srce već 20 godina pripada samo jednoj, njegovoj supruzi Aleksandri. Za srpske medije pjevač je jednom prilikom otkrio kako ga je Aleksandra osvojila.

- Pa svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, nastavili smo da se viđamo, a s vremenom smo počeli da se zabavljamo. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Čovjek nekako prepozna tu osobu koju bi opet rado vidio, uhvati neku emociju koja bez riječi govori da joj je stalo do njega. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je vjerojatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju - rekao je Čolić.

