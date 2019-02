'Supruzi Jovani uvijek pjevam da je žena za sva vremena...'

Beogradski pjevač Željko Joksimović (46) sinoć je hitovima raspjevao preko 20.000 ljudi u zagrebačkoj Areni. S njim je u pratnji bila i supruga Jovana (37) koja je vješto izbjegavala fotoaparate, a svog supruga bodrila kraj pozornice.

- Fantastično se osjećam, s publikom sam razmijenio dobru energiju i puno ljubavi. Nisam znao da su tolike gužve oko Arene, tako da smo i mi jedva stigli. To je razlog malog kašnjenja - rekao nam je Željko. Dodao je kako uvijek voli doći u Zagreb zbog prijatelja i fanova.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Oni održavaju moju karijeru, volim se uvijek odazvati. Evo i sad sam se slikao s 15-ak fanova u loži. Bilo mi je zanimljivo jer sam prvi put vidio kako izgleda moj koncert iz lože. Do sada nikada nisam imao priliku vidjeti kako se Arena puni i kako izgleda moj stage - rekao nam je Joksimović neposredno prije koncerta. Potajno je priželjkivao, kako kaže, da će doći i do drugog koncerta jer voli kada se ravnomjerno popune dvije Arene, a ne da se svi gužvaju.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Publiku je premijerno ‘počastio’ pjesmom ‘Možda je to ljubav’. Na dvoipolsatnom koncertu otpjevao je hitove, među kojima su ‘Milimetar’, ‘Najmoje’, ‘Ljubavi’, ‘Telo vreteno’ i ‘Drska ženo plava’. Tisuće mobilnih telefona osvjetljavalo je dvoranu, a svi su bili usmjereni prema raskošnoj pozornici. O organizaciji je brinuo tim od 40 ljudi, bina je bila na pet razina s više od 200 rasvjetnih uređaja, 600 LED ekrana te više od stotinjak zvučnika.

- Za sve vas koji ste večeras slobodni, želim vam da uskoro pronađete ljubav. Možda baš ovdje, na koncertu - govorio je Joksimović. Otkrio je i kako supruzi Jovani svakodnevno pjeva ‘Žena za sva vremena’, te kako ga iz publike bodre kolege Tonči Huljić (57) i Jelena Rozga (41).

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pjevač je uvijek angažiran na nekoliko različitih projekata, pa zato u “rukavu” ima i neke nove pjesme koje još nisu ugledale svjetlo dana.

- Sve je to u pripremi, ali sviđaju mi se pjesme. To su one stvari koje bi se mogle objaviti ili kao singl ili čak i na CD-u, vidjet ćemo to u nekom idućem periodu. Sretan sam što sve tako glatko prolazi - pohvalio se. Iako je na sceni već dugi niz godina, trema je i dalje prisutna, samo što nije toliko jaka kao na početku. Baš zato prije izlaska na pozornicu ima rituale kojih se uvijek pridržava.

- Ako sam uznemiren zbog koncerta, volim malo biti sam. Barem deset minuta da se malo skoncentriram i dođem sebi, to me opusti - ispričao je.

