- Sretan ti ro\u0111endan, Catherine! Kladim se da si sretna da je ova godina pri kraju! Nazdravimo budu\u0107nosti -, napisao je\u00a0na svom Instagram profilu\u00a0Michael\u00a0i \u010destitao\u00a051. ro\u0111endan svojoj\u00a0supruzi, vel\u0161koj glumici\u00a0Catherine.\u00a0

\u00a0

Nije dugo trebalo da i onda uzvrati s dobrim \u017eeljama povodom njegova 76. ro\u0111endana. Dokaz su, tvrde, da ljubav ne poznaje godine s obzirom na to da je izme\u0111u njih razlika od \u010dak 25 godina.

- Po\u010da\u0161\u0107ena sam \u0161to sam ro\u0111ena na isti dan kao i svi ovi talentirani ljudi. Sretan ro\u0111endan Willu, Heather, Sergeu, Barbari i naravno, ocu moje djece i moj suprugu Michaelu - poru\u010dila je.\u00a0

Par se upoznao u kolovozu 1998. na filmskom festivalu u Deauvilleu. Catherine su rekli da ju \u017eeli upoznati Michael, a ona nije znala za\u0161to. Bili su zajedno na ve\u010deri organiziranoj povodom premijere filma 'Zorro' i\u00a0Catherine je imala puno obveza pa ju je Douglas zamolio da mu se kasnije pridru\u017ei na pi\u0107u u hotelskom baru.

- Nakon pola sata razgovora iskreno sam joj rekao: 'Zna\u0161, ja sam otac tvoje budu\u0107e djece.' Zvu\u010dalo mi je to sasvim normalno, a onda je ona rekla: 'Zna\u0161, \u010dula sam puno stvari o tebi i vidjela puno toga, stoga mislim da je vrijeme da ti ka\u017eem laku no\u0107.' - pojasnio je Douglas svojedobno.\u00a0

Kad su se idu\u0107eg dana razi\u0161li i svak je oti\u0161ao na svoju stranu, Douglas nije odustajao od svog plana. Poslao joj je cvije\u0107e i ispriku pa su se po\u010deli dru\u017eiti. Prvi put su se poljubili tek devet mjeseci kasnije, a da\u00a0su zajedno su priznali\u00a0tek 1999. godine, na premijeri njezina trilera 'Klopka' u Edinburgu. Tada je Catherine jasno i glasno rekla okupljenim novinarima: 'Michael je ovdje ve\u010deras iz jednog jedinog razloga, \u017eelimo javno re\u0107i da smo zajedno.'

Problem je jedino bio u tome \u0161to se Douglas jo\u0161 uvijek nije razveo od prve supruge, ali to ga nije sprije\u010dilo da Zetu-Jones zaprosi na Novu godinu dok su bili u Aspenu.\u00a0Catherine je bila trudna s njihovim prvim djetetom, rodila je u kolovozu 2000. godine, a 18. studenog par je izmijenio zavjete u hotelu Plaza u New Yorku.

U braku su dobili dvoje djece, Dylana (20) i\u00a0Carys\u00a0(17). Godinama su \u017eivjeli na otoku Bermuda, ali nakon 2009. su se\u00a0odlu\u010dili \u017eivjeti u New Yorku.

Supružnici Zeta-Jones i Douglas slave: Rođendan im je isti dan

Glumački dvojac je u braku dobio dvoje djece, Dylana (20) i Carys (17). Godinama su živjeli na otoku Bermuda, ali nakon 2009. su se odlučili živjeti u New Yorku

