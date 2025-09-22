Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala

Ako itko zna kako rođendan pretvoriti u mini spektakl, onda je to Maja Šuput. Svoj 46. slavila je protekle nedjelje u zagrebačkom Botanistu, okružena prijateljima, glazbom i morem cvijeća. Stigla je cijela estradna krema, od Joška Čaglja Jole, Sandija Cenova, Marka Grubnića do Ive Todorić i mnogih drugih. A kad su gosti kročili na slavlje, prvo što ih je oborilo s nogu bila je dekoracija.

Cvijeće na sve strane, raskošni buketi hortenzija, žute orhideje kao dašak luksuza, limuni u vazama i na stolovima, visoki svijećnjaci, lusteri pod otvorenim nebom... Sve je izgledalo poput komadića Toskane u srcu Zagreba. Za taj bajkoviti ambijent pobrinula se Majina prijateljica Iva Todorić, koja je u suradnji s Ateljeom Sreće dočarala atmosferu iz snova.

Foto: Instagram

- Maja je klijentica Ateljea Sreće od prvih dana i uvijek je posebno raditi za nju. Njezin rođendan uredili smo pod palicom Ante Jurkovića. Kada je došla, bila je oduševljena kako sve izgleda, posebno zato što nam je ovaj put dala jasne želje koje je Ante pretvorio u stvarnost - rekla nam je Gazdina kći i dodala:

- Poseban detalj večeri bio je buket koji joj je poklonio Šime, sam ga je naručio u Atelieru Sreće, dao želje kako bi trebao izgledati, a Ante ga je oblikovao u svom prepoznatljivom potpisu. Rođendan je bio predivan, toliko opušten, pun smijeha, plesa i veselja, a cijelu atmosferu nosila je Majina opuštena energija.

Foto: Instagram

Gosti su šetali između stolova kao kroz cvjetni labirint. Svaki detalj bio je pogođen, od stolnjaka s uzorkom do pomno biranih tanjura i pribora. A sad dolazimo do onog pitanja koje svi imaju na kraju, koliko takva bajka zapravo stoji? Kad smo upitali umjetnu inteligenciju da nam složi računicu, dala nam je brojke od kojih bi se i najopuštenijem gostu zavrtjelo u glavi.

Foto: Instagram

Prvo je 'bacila oko' na plave hortenzije, dominantne u prostoru, složene u masivne bukete. U cvjećarnicama stoje od 5 do 10 eura po komadu, a ovdje ih je bilo na desetke. Kad se sve zbroji s orhidejama i ostalim instalacijama, procjena za cvjetne aranžmane penje se na između 3.000 i 6.000 eura.

Foto: Instagram

Zatim su na red došle žute orhideje oncidium, nježne, ali u velikim količinama itekako podižu cijenu. Dekorativni limuni sami po sebi nisu skupi (1 do 2 eura po kilogramu), ali kad ih rasporedite u vazama i na stolovima u tolikim količinama, priča se mijenja. Procjenjuje se da ih je bilo između 50 i 80 kilograma, što je oko 100 do 150 eura.

Foto: Instagram

Sljedeći detalj bili su visoki stakleni svijećnjaci sa svijećama. Sitnica koja uvijek podigne atmosferu. Najčešće se iznajmljuju, po cijeni od 2 do 6 eura po komadu, a ako ih je na stolovima bilo između 30 i 50, to znači dodatnih 200 do 500 eura. No najveći luksuz svakako su bili lusteri pod vedrim nebom. Efektni, glamurozni i skupi. Najam i montaža kreću se od 500 do 1.000 eura po komadu, a na fotografijama se jasno vidi barem četiri. Dakle, samo za lustere trebalo se iskeširati od 2.000 do 4.000 eura.

Foto: Instagram

Na kraju, tu su i stolnjaci s uzorkom, stolice, tanjuri i pribor. Za 50 do 100 gostiju to je još 500 do 1.000 eura. Kad se sve zbroji, umjetna inteligencija procjenjuje da je samo dekoracija stajala između 5.500 i 10.000 eura. A lako i više, ako uzmemo u obzir luksuznu lokaciju i vrhunske cvjećare koji su sve pripremili.

Foto: Instagram