Šuput: Ne pada mi na pamet raditi kućanske poslove, fuj

Ja sam tek u trudnoći kupila veš mašinu. Dotad sam to odbijala, fuj. Ja uopće nemam problem oko toga jer ja naprosto radim k'o konj i ne pada mi na pamet da još uz to glumim domaćicu. Ne moram, neću, točka, rekla je nedavno pjevačica Maja Šuput Tatarinov u podcastu 'Mame kod Lane'.

Maja je jedna od najzaposlenijih pjevačica u Hrvatskoj. Njezin raspored je krcat, gotovo svaki vikend rezerviran je za nastupe diljem zemlje. Kućanski poslovi joj, kaže, nisu prioritet ni interes.

- Tko ne mora, nemojte nikad! Ja, da vidim peglu, ja bih se smrzla, ja ne znam što je to. Neki dan je moje dijete otišlo u goste, prvi put je vidjelo mikser. Znači, ne, ne kuham, ne peglam. A moj stan izgleda kao apoteka, možeš jesti s poda. Mi imamo gospođu koja se time bavi. Ja se time ne bavim - ispričala je Maja voditeljici Lani Gojak Bajt.

Zagreb: Uzvanici na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dotaknula se i trudnoće, za koju kaže da joj je prošla bez mučnina i oteklina. Ipak, smetalo joj je što nije smjela raditi stvari koje inače voli...

- Znači ja bih jela sirovo svaki dan. Ja jedem sushi, tatarski biftek, tuna tartar, ja volim piti vino. Pa ne smiješ se farbat, ne smiješ na botoks. Pa šta? Trebam izgledati kao opanak? Ma ne, ljudi, to nije za mene - rekla je pjevačica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Od 2019. godine u braku je s poduzetnikom Nenadom Tatarinovim. Dvije godine kasnije postali su roditelji sinčića Blooma, koji je 17. ožujka proslavio četvrti rođendan. Ranije se prisjetila i njegova dolaska na svijet.

- Da budem iskrena, ne sjećam se što sam prvo pomislila jer sam bila na carskom rezu i sve mi je u magli od anestezije, ali se sjećam da mi je prošlo kroz glavu: 'Ajme, kakvo crno dijete s tako puno kose' - ispričala nam je Šuput Tatarinov.

Foto: Instagram/screenshot

Otad dijeli svakodnevne dogodovštine iz njihova života .

- Ne radim ništa zbog javnosti ili zbog ljudi. Ja sam naprosto ja. To je moj život i nemam problem s tim, ali shvaćam da to netko ne želi - zaključila je za 'IN Magazin' ranije.

Foto: Instagram