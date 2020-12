Šuput pokazala mamu pa se požalila: 'Fali mi. Glupi virus...'

Osim što joj nedostaju nastupi na pozornici, Šuput je teško i bez druženja s obitelji. Požalila se kako joj nedostaju odlasci na ručak s mamom Danicom te jedva čeka da pandemija korona virusa prođe

<p>Svatovska pjevačica <strong>Maja Šuput</strong> (41) sa svojim suprugom <strong>Nenadom Tatarinovim</strong> (37) u radosnom je iščekivanju. Par je nedavno objavio kako čekaju prvo dijete. Maja trenutačno ne pjeva po svadbama i koncertima zbog pandemije korona virusa, no radi punom parom u tvrtki 'Majushka'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No, kao i većini glazbenika, Maji nedostaje pjevanje i plesanje na pozornici. Osim toga, nedostaje joj i viđanje s obitelji. Na društvenim mrežama objavila je fotografiju s mamom <strong>Danicom </strong>pa se požalila.</p><p>- Glupi virus. Fali mi druženje s mamom, naš odlazak na ručak, normalne ljudske stvari koje život čine potpunim - napisala je Maja u opis fotografije. </p><p>Većina pratitelja složila se da izgledaju kao dvije sestre, a mama<strong> Danica </strong>dobila je brojne komplimente kada je riječ o izgledu.</p><p>- Mama kao curica! Sada se vidi na koga je Maja lijepa. Kao da ste sestre. Blizanke - pisali su joj u komentarima, a neki su Maju ohrabrili kako će i sve ovo brzo proći.</p><p>A dok čeka bolja vremena, pjevačica uživa u budućem majčinstvu. Nedavno je za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/maja-suput-otkrila-kako-provodi-dane-u-trudnoci---626486.html" target="_blank">InMagazin</a> ispričala kako su za bebu već sve kupili, no nije željela otkriti spol. Za sada je to tajna. </p><p>- A veseli me to. Pa to mi je sad prvi put. Vrlo vjerojatno, obzirom na moje godine, i zadnji pa nek se dijete veseli - poručila je.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S MAJOM ŠUPUT: </strong></p>