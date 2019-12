Šuput se udala, Sevki popustio botoks, Mandarina raspametila

Ove godine Hrvatska je dobila novu zvijezdu popularniju i od 'afere botoks' u kojoj je glavna akterica bila Severina kad su joj popustili fileri na licu. Riječ je naravno o Kristini Mandarini (20). Pravim imenom Kristina Penava, djevojka s Raba postala je hit prodavajući mandarine na štandu u Bestovju kraj mosta koji ga spaja sa Zagrebom.

Dok je Mandarina očaravala bujnim poprsjem, Severina je šokirala licem na premijeri filma 'Posljednji Srbin u Hrvatskoj' u Zagrebu u kojem i sama glumi. Naime, lice joj je bilo izborano pa se nagađalo da joj je popustio botoks. Severina godinama redovito njeguje lice i tijelo, pa je samim tim više šokirala fanove.

Međutim, o estetskim zahvatima uvijek je mudro šutjela. Da je operirala nos, rekla je zbog devijacije septuma. No svojedobno se nagađalo da je imala silikone u usnama, koje je izvadila nakon što su se prestali koristiti. Danas navodno usne osvježava trajnijom verzijom hijaluronske kiseline.

Ove godine imali smo i nekoliko celebrity vjenčanja. Tako se proljetos u Istri konačno udala svatovska pjevačica Maja Šuput (40) za bivšeg menadžera u hotelu Nenada Tatarinova (36). Prije nego što su mladenci stali pred matičarkom zapjevala je operna pjevačica Martina Tomčić (44). Za vjenčanicu se pobrinuo Majin najbolji prijatelj, modni stilist Marko Grubnić (37), koji je priznao kako je pustio suzu radosnicu nakon što je saznao da je pjevačica izabrala da on bude kreator najvažnije haljine u njezinom životu.

Vjernost jedno drugom ove godine obećao je i najkontroverzniji par na Balkanu Miljana Bogdanović (21) i Milojko Božić (74), koji su se vjenčali u Srbiji. Međutim, bračna sreća nije bila dugog vijeka. Prevrtljiva Milijana je supruga više puta prevarila u kontroverznom showu 'Parovi' zbog čega je on započinjao štrajk glađu, no Milijana je ta koja je najavila razvod nakon tri mjeseca braka.

Nadalje, snimka zagrebačkog penzionera koji je dao originalan odgovor na pitanje o gripi postala je viralni hit, a dida Toni nova zvijezda.

- Ne postoji gripa, zlato moje, 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamtite svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli... Vježbaj, pi*** ti materina - poručio je 82-godišnjak.

Ljudi su ga na ulici zaustavljali kako bi se slikali s njim, a pod svjetlima reflektora je zablistao. Kako i ne bi kad je dida Toni u mladosti bio maneken reklamirajući odjeću, gel i šampon za kosu te hranu za mačke i pse.

- Čuo sam za onog ‘modnog mačka’ i rekao sam sebi ‘ma ja sam za njega modni tigar, kakva mačkica, to je za curice - izjavio je dida Toni.

Najgledaniji reality show Big Brother dobio je najdugovječniji par a to su Violeta Halitaj i Nikša Kekezović, koji su zajedno 13 godina. Par se zaljubio u kući i ostao zajedno sve te godine te imaju sina i čekaju I drugu bebu.

Sreće u ljubavi nisu imali Iva Todorić (26) i Hrvoje Balent, koji su se ovog proljeća rastali nakon 18 godina braka. Brakorazvodnu parnicu pokrenuo je Hrvoje, a par se rastao nakon jednog ročišta. Ivu su ljetos snimili s misterioznim muškarcem za kojeg se nagađalo da je fatalni Beograđanin s kojim je, šuškalo se, započela vezu, no ona to nikad nije potvrdila.

U pravnoj bitci za skrbništvo nad sinom Aleksandrom Severina je izgubila spor sa Milanom Popovićem (54). Općinski građanski sud u Zagrebu donio je privremenu mjeru i odlučio u presudi da dijete živi s ocem te da on samostalno brine o zdravlju i obrazovanju djeteta. Sudskoj odluci prethodilo je Severinina tvrdnja koju je iznijela na press konferenciji uoči regionalne turneje da su joj sina u školi učiteljice zaključale i fizički zlostavljale.

