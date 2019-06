Šuput u čupavoj haljini: 'Kao da si omotala kupaonski tepih'

Poznato je da je stilist Marko Grubnić (37) zaslužan za odjevne kombinacije pjevačice Maje Šuput (39). Od perlica, kože, neonskih boja, ekstravagantnih haljina, kristala i perja, Grubnić za svoju prijateljicu bira samo 'najbolje'.

Foto: Instagram

To je pokazao i nedavno na društvenim mrežama kad se pohvalio još jednom pomalo neobičnom odjevnom kombinacijom koju je odabrao povodom početka snimanja nove sezone televizijskog showa 'Supertalent' u kojem je Šuput članica žirija.

Riječ je o čupavoj haljini s ušivenim bijelim remenom i bijelim kožnim čizmama francuskog brenda Alexandrea Vauthiera po cijeni od 1059 eura, odnosno 7800 kuna. I dok su skupocjene čizme ostale u sjeni, Majini obožavatelji najviše su komentirali izgled haljine.

Foto: Instagram

- Izgleda kao da si uzela kupaonski tepih i omotala ga oko sebe - samo su neki od komentara. Drugi su se fanovi složili s tim da Maja izgleda odlično, no kako je takva haljina isključivo namijenjena za male ekrane.

Marko i Maja su dugogodišnji prijatelji, a stilist joj je dizajnirao i vjenčanicu za svadbu s Nenadom Tatarinovim (36).

Foto: Instagram

- Kada smo zajedno maštali o ovom danu, najprije smo zamišljali kako idemo u Paris po Dior vjenčanicu ili možda ipak Veru Wang... Ja sam čak i napravio plan putovanja, a onda me ona nazvala jedno jutro i rekla mi: "Razmišljala sam malo, ti si mi napravio sve najvažnije haljine u životu, sve haljine u karijeri si napravio ti, ja želim da kao omaž našem prijateljstvu i našoj suradnji napraviš i THE haljinu za najvažniji dan mog života". Nastao je muk s moje strane, ali samo na nekoliko sekundi jer potekle su suze radosnice. Osim što sam u tom trenutku shvatio da se moja princeza zaista udaje shvatio sam i tu odgovornost, ali i zadovoljstvo da sam baš ja zadužen za THE haljinu. Unatoč nemogućem rasporedu proteklih mjeseci dao sam sve od sebe, da ta haljina bude zaista THE haljina za moju princezu - pohvalio se Grubnić na društvenim mrežama.

