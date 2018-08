Šuput 'zarakijala' s dečkom, Grubnićem i drvenom ovcom

Maji Šuput (38) i budućem joj mužu, hotelskom menadžeru Nenadu Tatarinovu (34), se na prvoj godišnjici veze koju provode ljetujući na grčkom Mykonosu pridružio i Marko Grubnić (37).

Foto: Instagram Par i modni stilist su fotkama i video snimkama koje su stavili na društvene mreže pokazali da se itekako dobro zabavljaju; a dok su Maja i Nenad zaljubljeno jedan drugome u uho pjevali Sinatrin hit 'I Did It My Way', Grubnić se okrenuo jedinom društvu koje je u tom trenutku još bilo slobodno na terasi lokala - drvenoj ovci.

Foto: Instagram Nakon večere trojac je 'zaredao' rakije, a sa svakom je novom čašicom drvena ovca postajala sve veći hit. Tako ni Tatarinov nije odolio iskušenju da s njom zapleše i malo se izljubi dok joj je Grubnić zabavljao buduću suprugu.

Foto: Instagram Djelić atmosfere koji je Šuput uspjela prenijeti preko objava na svom profilu pokazuje uglavnom što jedu, i kako nakon večere 'udaraju' po grčkoj rakiji; a svatko je od njih fokusiran i na ovcu koja se ne bi bolje provela ni da je živi ljubimac.

Osim što su joj pjevali, plesali s njom i nazdravljali joj, na ovcu nisu zaboravljali ni dok su pili pa je uglavnom Grubnić bio taj koji je pazio na to da se i životinju napoji.

Foto: Instagram

- Ode opet sve u p*** materinu. Maja Šuput je demon! - napisao je Modni mačak na svom profilu pokraj jedne od fotografija iz Mykonosa, a iz njegove se objave može zaključiti i da je upravo jedina žena u društvu dvojici muškaraca za šankom 'udarala tempo' kojim su praznili čašice.

- Kako je bilo na godišnjem? Ne sjećam se. - komentirala je pjevačica uz fotografiju koju je, prema Grubnićevoj objavi naslovila 'Demonizacija'.

Da su se i Šuputini muškarci dobro opustili pokazao je i trenutak kad muškarci jedan drugome padaju zagrljaj, a po Grubnićevoj se objavi može pretpostaviti da je njemu i Maji Mykonos godišnja lokacija.

- Svake godine čekam 12 mjeseci na ovaj restoran, ovu hranu, ovu energiju, ništa ne može učiniti da se osjećam toliko sretnim i toliko živim. To je ono što je bitno u životu. - napisao je stilist i zaključio: 'Obitelj'.

Kako god, ova je tročlana 'obitelj' skupa provela cijeli dan, a kasnije i večer. Za sreću i ushićeni urlik pjevačice se ipak pobrinuo onaj 'koji ima veće šanse postati Majina obitelj'; Nenad je tako zaručnici poklonio skupocjeni Rolex čija se vrijednost procjenjuje na otprilike 50.000 kuna.

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

- Woooow, najljepši poklon i iznenađenje ikada! Sretna nam godišnjica, ljubavi moja - napisala je Maja i otkrila što joj je budući suprug ugravirao na pozadinu poklona.



'S tobom, kroz vrijeme u ljubavi. Volim te. ' - piše na poleđini Majinog novog Rolexa.