Surf Festival na Krku: Globalni selektori, regionalni bendovi i morska ekstenzija podija

Na južnoj obali otoka Krka, u specifičnom ambijentu mjesta Punat, od 25. do 28. lipnja 2026. održat će se prvo izdanje Surf Festivala – novog glazbenog okupljanja koje odbacuje generički koncept masovnih festivala u korist intimnijeg, audiofilskog iskustva. Smješten svega desetak metara od mora, na plaži Medane, Surf nije samo glazbeni događaj, već četverodnevna platforma koja integrira suvremenu glazbenu produkciju, netaknutu prirodu i lokalnu zajednicu.

Iza projekta stoji koalicija ključnih aktera regionalne nezavisne kulture Kišobran/Piknik i više manje zauvijek s jasnom ambicijom povezivanja najuzbudljivijih regionalnih izvođača s imenima koja trenutno oblikuju globalnu nezavisnu i klupsku scenu.

Program festivala je eklektičan i beskompromisan. Predvode ga umjetnici koji su redoviti gosti prestižnih radio platformi poput NTS-a i Lot Radija te headlineri svjetskih klubova: Leon Vynehall, Bradley Zero, DJ Python, Kikelomo i Chaos In The CBD. Uz njih dolaze i ključne figure alternativne scene poput Charlieja Bonesa, Flo Dilla i Allysha Joy.

Posebnu atmosferu donosi projekt Domenique Dumont, čiji će live nastup spojiti snenu elektroniku s mediteranskim pop senzibilitetom, dok će kanadska umjetnica RAMZi dodati dozu misteriozne, leftfield estetike.

Jak dio line-upa čine i regionalna imena: Tijana T, KOIKOI, Vizelj, Dina Jashari, RH Space Orkestra, Peki Pele, Sijenke, Jymenik i Mate Ponjević koji će s bendom Tigovi predstaviti svoj romantično-rasplesani autorski izraz. Iz Slovenije stižu KOKOSY, dok će Tapan predstaviti svoju hipnotičnu live elektroniku, a OXAJO donosi spoj plesnog groovea i suvremene rock estetike.

Ada Luvv, Adriatic Social Club, Allysha Joy (live), Amaliah*, Aphasit, Asimin Asanof*, Bianca Intensa*, Bradley Zero, Chaos In The CBD, Charlie Bones, Chantsss (live), Dina Jashari (live), DJ Python, dothemath, Domenique Dumont (live), Feloneezy, Fenna Fiction & Karim Semin, Flo Dill, Fujčinela Boys (live), GЯEG, Habibi Funk, Illes Balears, Jaša Bužinel, James Massiah, Jimmy Rouge*, Jupi Ter, Jymenik (live), Kikelomo, KOIKOI (live), KOKOSY (live), Legalize Lambada*, Leon Vynehall, livwutang, Little Lu, Mate Ponjević i Tigrovi (live), maša, Milan W. (live), Nevena Jeremić, ninafterdark, Olgica, OMOLOKO, OXAJO (live), Peki Pele (live), Phillie P, Praktikal, RAMZi (live), RH Space Orkestra (live), Rebequita*, Rougail Space Program*, Rozaly, Sahara Transport Services, Sacha Mambo, Sijenke (live), Sanctuary Spacewalker, SZCH, Tapan (live), Tarzsa, Tijana T, Vizelj (live), Vukašin Ðelić (live), Yuquita*, Zeobat.

Surf Festival briše granicu između visoke produkcije i lokalnog konteksta kroz pažljivo strukturiran dnevno-noćni program. Dnevna zbivanja odvijaju se na Piknik pozornici uz selektirani sadržaj i gastronomiju, dok večeri na plaži Medane donose naglašeni audio-vizualni doživljaj.

Ove godine maksimalno se koristi jadranski kontekst, najavljujući seriju boat partyja koji funkcioniraju kao zasebni mikro-kozmosi kuriranog zvuka:

Za petak 26. lipnja planirani su RAPRAVE (New York susreće Jadran uz britansko-nigerijsku zvijezdu Kikelomo, Biancu Intenzu koje ugošćuje regionalan rap fenomen Fujčinela Bojs) i Velvet (lokalni autoriteti i prijatelji Surf Festivala, donose boat party temeljen na desetljeću iskustva kreiranja najljepših otočkih uspomena).

U subotu 27. lipnja na rasporedu su Manual (riječki kolektiv donosi ethos ranih plesnih dana uz poseban debi irskog selektora Jimmy Roguea), Trasman x Ultra Suave (globalni zvukovi od Mauricijusa, Réuniona i Curaçaa, preko Pariza i Amsterdama stižu na Krk pod vodstvom Rozaly, Grega, Rebequite i Rougail Space Programa) i Adriatic Social Club x Life Classics (splitski high-fidelity bar udružuje snage s kultnom berlinskom klupskom večeri za beskompromisnu selekciju od disca do housea)

Vjeran principu radikalne dostupnosti, Surf Festival nastavlja nuditi alternativu komercijalizaciji festivalskog iskustva. Ulaznice su dostupne na platformi CoreEvent po cijeni od 88 € za sva četiri dana festivala, dok paket koji uključuje festivalsku ulaznicu i četiri noćenja u Campingu Pila iznosi 192 €, dok ulaznice za svaki pojedini Boat Party iznose 35 €; sve zaključno do 25. 04. 2026. kada će cijene rasti.