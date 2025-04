'Survivor' je napustio Noa Anić Milić: 'Trebao sam pokazati više snage i elana, to mi je poruka'

Survivor je napustio 22-godišnji student fizioterapije iz Karlovca Noa Anić Milić. Prije eliminacija, zbog gubitka na poligonu, zeleni su morali donijeti teške odluke koje su razotkrile duboke podjele unutar plemena.

Zeleno pleme, nakon dramatičnog razgovora na plemenskom vijeću, odlučilo je da u eliminacijsku borbu ide Ana, koja je prikupila najveći broj glasova. „Znala sam da ću biti izglasana i prije nego smo ovdje došli. Potpuno sam mirna i lagana. Svjesna sam toga gdje sam došla i prihvatila sam ovo kao veliku igru“, izjavila je Ana, pokazujući mirnoću i dostojanstvo. Za nju je glasalo šest članova, a pet glasova dobio je Srđan.

Foto: NOVA TV

Milanka je na vijeću otkrila kako u zelenom plemenu postoje dva klana. U jednom su ona, Nina, Srđan, Ksenija, Uroš i Sandra, dok su u drugom Miloš, Katarina, Vukašin, Matija i Ana. Sandra je nakon tog otkrića dodala i šokantnu vijest: „Vukašin me pokušao podmititi da prijeđem na njihovu stranu tako što ću im pomoći da izglasuju Srđana, tako da Srđan večeras ima šest glasova i ide u eliminacije. Zauzvrat on mene neće nominirati direktno, jer ima tu mogućnost zbog ogrlice. To sam odbila i rekla mu da od mene to ne može očekivati. Možda sam sada ugrozila sebe, ali ostala sam pri svom timu i dala do znanja da vjerujem svom klanu“, rekla je Sandra. „Mislim da Vukašin igra ozbiljnu igru i mulja na obje strane“, rekla je Sandra.

Foto: NOVA TV

Srđan, pak, smatra da Vukašin pokušava posvađati Uroša i njega. „Mislim da sam Vukašinova meta jer sam dobar i zbog toga on ima manje prostora doći do ujedinjenja“, rekao je Srđan. Uz Anu, na eliminaciju je poslana i Sandra, koju je izabrao Vukašin koristeći svoju ogrlicu osobnog imuniteta. Sandra nije skrivala nelagodu, ali ni borbeni duh: „Postoji određena količina treme pred borbu, kao i pred svaki izlazak na poligon, ali borit ću se da se vratim.“

Foto: NOVA TV

Četveroboj je bio žestok, a osim Sandre i Ane, snage su odmjerili i Noa i Goran iz žutog tima. Na kraju, Noa je bio najsporiji, a njegova vatra u Survivoru time je ugašena. „Najviše je igra bila iscrpljujuća mentalno i išla je na izdržljivost tijela i uma. Ova igra je predstavljala veliki problem jer sam prilikom hodanja zapinjao za konstrukciju“, objasnio je Noa nakon ispadanja.

Dodao je i samokritično: „Trebao sam pokazati više snage i elana. Iskoristit ću to kao pouku – svaki put kad dobijem priliku, moram se zauzeti za sebe, ali i za ostale.“

Zeleni tim nastavlja dalje s narušenim povjerenjem, dok se odnosi među igračima sve više kristaliziraju. Survivor ne staje, a već sljedeća epizoda donosi nova iznenađenja.