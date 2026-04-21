'Survivor': Plemensko vijeće večeras donosi napete trenutke

Dvoje će natjecatelja večeras ispasti iz 'Survivora'. Budući da zeleni tim trenutačno ima deset članova, dok žuti broji osam, dodatni pritisak donijet će odluka da se po dvoje natjecatelja iz svakog plemena pošalje u eliminacijsku borbu, od kojih će po jedan iz svakog plemena sigurno ispasti.

Sigurnost će večeras imati samo oni koji su uspjeli osvojiti imunitet. Vanesa i Roko bit će zaštićeni imunitetom iz individualne igre, dok će ključnu moć u svojim rukama držati Ana i Ivan.

Ana će u zelenom plemenu imati ogrlicu osobnog imuniteta, što će značiti da će biti nedodirljiva, ali i da će morati povući potez koji će izravno utjecati na sudbinu drugih. Jednog člana poslat će u eliminaciju, dok će drugi biti odabran glasovima plemena. U žutom će plemenu odlučiti o jednoj osobi, dok će drugu nominirati ostatak tima.

- Ja radim za sebe, tako da mogu spavati, ne može me nitko gurati, takav sam u životu, takav sam i tu - objasnit će Ivan, jasno dajući do znanja kakvu će igru igrati.

- Svi smo mete večeras - konstatirat će Marina. S druge strane, Vanesa će priznati: 'Drago mi je što sam spašena, barem večeras'. Tko će se boriti za ostanak u 'Survivoru', a koja će dva natjecatelja ispasti, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi!