Susan Sarandon (73) u klinču s dvojicom kolega: 'Zbog posla...'

Američka glumica Susan Sarandon prošle je godine u listopadu navršila 73 godine, ali ju ta brojka ni malo ne zamara te zbog godina nije zanemarila glumačku karijeru koju, kako tvrdi, voli.

Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL

Da su godine broj posebice je vidljivo na fotografijama s njezina posljednjeg filmskog projekta na kojem radi 'The Jesus Rolls'. Naime, Susan je snimila škakljivu scenu seksa s dvojicom kolega, Bobbyjem Cannavaleom (49) i Johnom Turturrom (62), piše Daily Mail koji posjeduju sporne fotografije.

U filmu s kolegama razmjenjuje poljupce i nježnosti u krevetu, a kasnije zajedno razgolićeni spavaju u njemu. Inače, film 'The Jesus Rolls', kako pišu britanski mediji, neslužbeni je spin-off Turturrova filma iz 1998. godine 'The Big Lebowski' u kojem je on utjelovljuje lik Jesusa Quintana.

Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Susan Sarandon za svoja je filmska dostignuća bila nagrađena i Oscarom 1995. godine za ulogu u filmu 'Odlazak u smrt', u kojem je glumila sa Seanom Pennom (59), a nominirana je bila ukupno pet puta.

Glumica se prije dvije godine požalila da su pornofilmovi puni nasilja i nezanimljivi.

- Sve se prilagođava muškoj viziji, a ja želim snimiti kako zaista izgleda pravi seks - objasnila je. Planira se, kad navrši 80 godina, posvetiti pornofilmovima i tvrdi da se sve snažne žene moraju međusobno podržavati.

POGLEDAJTE VIDEO: