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izjave je skupo koštale

Susan Sarandon: Još mi ne nude poslove zbog stava o Palestini

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Susan Sarandon: Još mi ne nude poslove zbog stava o Palestini
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Foto: Reuters
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Oskarovka kaže da zbog svojih izjava o Palestini već godinama osjeća posljedice u karijeri i da joj ponude za uloge više ne stižu kao prije

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Popularna američka glumica i aktivistica Susan Sarandon u nedjelju je novinarima na Filmskom festivalu u Veneciji kazala kako je mnogi još uvijek ne žele angažirati zbog njezine otvorene potpore Palestini.

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Bio je to njezin odgovor na novinarsko pitanje smatra li da se narativ u Hollywoodu izmijenio kada je posrijedi sukob u Gazi, prenosi Variety. Na festivalu u Veneciji predstavila je svoj najnoviji film 'The Echo Chamber'.

The Echo Chamber - Premiere - 83rd Venice International Film Festival
Foto: FABIO FRUSTACI/EPA

U studenome 2023. slavnu je Oskarovku s popisa svojih klijenata otpustila njezina agencija UTA (United Talent Agency), nakon što je sudjelovala na propalestinskom prosvjedu u New Yorku. Istodobno je na društvenim mrežama dijelila objave povezane s ratom između Izraela i Hamasa koje su naišle na oštre kritike javnosti i holivudskih krugova. 

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Ranije ove godine kazala je kako osjeća da ju je filmska industrija odbacila jer je pozivala na prekid vatre u Gazi. 

- Mislim da se narativ u potpunosti promijenio u smislu povijesne relevantnosti Palestine i veza cionista s Amerikom i našom politikom. To je bilo veliko otkriće za ljude. Koliko novca Sjedinjene Države daju Izraelu..., nitko zapravo ne zna. I još uvijek mi ne daju uloge jer postoje agencije koje određenim ljudima sugeriraju da me ne angažiraju. No takva je struktura moći. Mislim da me publika, osobito međunarodna, prihvaća i ja se zbog toga osjećam dobro - kazala je glumica za Variety.

Code Pink - Protest for Ceasefire with Susan Sarandon
Foto: Aaron Schwartz

'The Echo Chamber' je film talijanskog redatelja Andree Pallaore, a sniman je u Italiji i Belgiji. Riječ je o romantičnoj drami za koju je svoj posljednji scenarij napisao Bernardo Bertolucci, a uz nju u filmu glume Luca Marinelli i Alicia Vikander.

Sarandon je novinarima kazala kako joj je Pallaora otkrio da mu je savjetovano da ne radi s njom, no on to ipak nije učinio.

- Hvala Andrei na tomu što ne sluša tuđa upozorenja - rekla je na konferenciji za novinare.

- U javnosti je općenito došlo do promjena, no u mojoj industriji na dosta važnih pozicija još uvijek su cionisti čiji se osjećaji prema meni nisu izmijenili. Ali ja sam pronašla svoju obitelj, pronašla sam svoje ljude i dobro mi je - zaključila je glumica. 

83rd Venice International Film Festival
Foto: John Rasimus

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