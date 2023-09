Susanna Hoffs pokazala kako se mijenjala kroz godine: Prošla je 60-u, a i danas izgleda odlično

Američka pjevačica Susanna Hoffs u siječnju je napunila 64. godine, a sad se obožavateljima pohvalila kako se osjeća odlično. S obožavateljima je podijelila video u kojem je presjek njenog života od 60-ih godina pa do danas.

Susanna, iako se nalazi u šezdesetom desetljeću, puna je energije i odlično se osjeća. Obožavatelji su mogli vidjeti video u kojem je stavila sebe kao djevojčicu s prvim koracima s gitarom.

Istaknula je kako joj je bila čast i vrhunac karijere nastupati na Grammy Salute Princu i Paulu Simonu.

Hoffs zajedno s Debbi i Vicki Peterson osnovali su grupu Bangles 1981. godine, a njihova pjesma 'Manic Monday' bila je na Billboard Hot 100.

Pohvalila se i ulogom u filmu 'The Allnighter'. Napisala je brojne hitove kao što su 'Eternal flame', 'My side of the bed'.

Foto: O'Connor

Na kraju videa šaljivo je predstavila svoju novelu 'The bird has flown'.

Susanna je u braku s Jay Roach od 1993. godine i zajedno imaju dvojicu sinova, Sam Rayfield Roach i Jackson Roach.