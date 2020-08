Susjedi o Dari: Često je vidimo bez šminke, a u Novom Sadu ima nekretninu od 1,5 mil. kuna

<p>Pjevačica <strong>Radojka Adžić</strong>, poznatija kao <strong>Dara Bubamara</strong> (44) odmara se u rodnom Novom Sadu. Kako pišu srpski mediji, njena susjeda tvrdi da se pjevačica prije tri godine doselila u luksuzni kompleks koji još uvijek nije izgrađen do kraja. Navodno živi u penthouseu sa sinom Kostom. Za nekretninu u Novom Sadu od čak 170 kvadrata izdvojila je 200.000 eura (oko 1,5 milijuna kuna), a u tome joj je pomogao bivši suprug <strong>Milan Kesić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Karleuša je prije 25 godina izdala prvi album</strong></p><p>- Dara je super susjeda, ako ćeš iskreno. Tri godine živi ovdje u susjedstvu. Često obilazi dućane i ljubazna je prema svojim susjedima. Znam osobno da je sjajna, jer to i klijenti u mom salonu govore o njoj. Sin Kosta joj je lijepo odgojen i ljubazan. Bubamara ode do dućana, ali nije uvijek dotjerana. Sasvim normalno izgleda, kao najobičnija žena iz naroda. Ne gledam je kao zvijezdu, već kao susjedu - kaže frizerka iz obližnjeg salona.</p><p>I iz ljekarne kažu da je pjevačica divna osoba koja ih je posjetila jednom prigodom kad se nije osjećala dobro.</p><p>- Draga je osoba, u najobičnijem izdanju je došla u ljekarnu. Ništa neukusno, degutantno, štoviše, bila je bolesna, vidjelo se to i po njoj - kaže. Svi se slažu da nije umišljena, da je sasvim jednostavna.</p><p>U kafiću u blizini svoje zgrade Dara često zna popiti kavu. </p><p>- Nije dolazila sigurno jedno više od mjesec dana, ali je redovan gost. Posluživala sam je jednom, opuštena žena, često ostavi i napojnicu. Sa društvom je bila ovdje na kavi i ručku - rekla je konobarica iz obližnjeg kafića.</p><p> </p>