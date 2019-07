Susjedi o Malnaru: 'Zaslužuje svoju ulicu, baš je bio legenda'

Jako sam sretan što je Željko dobio ulicu, on je to zaslužio. Da se ne lažemo, mene je prosvijetlio, a sve nas iz 'Noćne more' je proslavio i pomagao nam. Ne znam još točno kada će biti skidanje stare table i postavljane nove, mislim da će biti poslije Velike gospe. Napravit ćemo veliku feštu, već sam pronašao sponzore, bit će za jest i za pit, a svirat će nam cigani. Bend i trubači, rekao nam je Sead Braco Hasanović.

Koalicija Roma Hrvatske, na čelu s Hasanovićem, prošle godine podnijela je prijedlog za preimenovanje ulice Stara Peščenica I. u Ulicu Željka Malnara, a u dokumentu objavljenom na Facebook stranici 'Podcast Inkubator' Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova potvrdio je kako je uvažena njihova molba.

- Poštovani gospodine Hasanoviću, čast mi je obavijestiti vas da je na 12. sjednici, 17. lipnja 2019. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba, jednoglasno podržao vaš prijedlog da se ime putopisca i novinara Željka Malnara unese u Fond imena - piše u dokumentu.

S preimenovanjem su suglasni i stanari ulice, koji o Malnaru imaju samo riječi hvale.

- Ulica bi definitivno trebala dobiti ime po njemu, sa susjedima je uvijek bio u dobrim odnosima. O njemu mislim sve najbolje, bio je prava legenda - rekao nam je susjed Zlatan koji nam je kasnije pokazao Malnarovu kuću.

Kuća u kojoj i dalje živi Malnarova supruga Emira, svojom se veličinom i bojom svakako ističe u cijeloj ulici.

Obišli smo i kvartovski kafić u koji je Malnar često zalazio.

- Znao sam ga osobno, nekad bi zajedno popili piće. Najviše je volio piti rakiju i lozu, a najčešće je dolazio s ekipom iz 'Noćne more' - kazao nam je Mario, bivši vlasnik kafića.

