Šušnjara otkrila je li sudjelovala u odabiru svoje nasljednice u Magazinu: Sve ostaje na Tončiju

Neću sad sigurno postati reperica, ili ne znam šta. Ali sigurno će biti nekih malih promjena i to me jako veseli. Kao glazbenica volim sebe istraživat u nekim drugim žanrovima i pjesmama, rekla je za IN Magazin pjevačica Andrea Šušnjara (37), koja nakon 14 godina odlazi iz grupe Magazin.

Pravi razlog odlaska iz grupe je njezina želja za promjenom. U odabiru nove pjevačice Magazina sudjeluje tek pokojim prijedlogom.

Zapreši?: Magazin održao koncert na RujanFestu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Pa ja jesam njima, ovako, sugerirala par svojih favorita. Ali to na kraju sve ostaje na Tonču Huljiću, mislim, on je alfa i omega benda, tako da, mislim da se samo njega pita - ispričala je.

Nedavno je i hitmejker Tonči Huljić progovorio o novoj pjevačici splitske grupe.

- Ljudi znaju, ja sam proračunat čovjek, ali vođen srcem. Moj proračun radi srce. Vidjet ćete. Ja mislim da ćete biti zadovoljni svi. Jer svaka nova pjevačica mora unijeti novu energiju - rekao je za IN Magazin.

storyeditor/2022-08-19/PXL_140519_24620069.jpg | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Šušnjara je za Tončija rekla je da joj je puno pomogao u životu i karijeri.

- Da nije bilo Tončija, ne bih danas bila ovdje. Pomogao mi je u životu i u karijeri više nego što on misli i zna da jest. Doživotno sam mu dužna i zahvalna jer mi je dao priliku. Bila sam djevojčica u teškoj situaciji i on mi je pomogao. lako me nije poznavao, ponašao se prema meni kao da sam njegovo dijete. Imao je puno strpljenja sa mnom i učio me kako se radi ovaj posao, a ja sam upijala svaku rečenicu koju mi je rekao - priznala je.

Foto: Instagram/Andrea Šušnjara

Otkrila je da su ona i Tonči imali nesuglasice, ali se nikad nisu ozbiljno posvađali. S Tončijem već radi na novim pjesmama s kojima će se predstaviti publici kao solo pjevačica. U Magazinu, priznala je, nije smjela slagati repertoar po svom ukusu, a sad će to moći.