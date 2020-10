Suzana Mančić rastužila: Rodila sam dijete koje nije preživjelo...

Loto djevojka bivše države iznenadile je priznanjem dok je gostovala u emisiji 'Među nama'. Priznala je kako je rodila mrtvo dijete, a voditeljica nije mogla sakriti iznenađenje

<p>Bivša loto djevojka <strong>Suzana Mančić</strong> (63) gostovala je u emisiji 'Među nama'. Tema emisije između ostaloga bio je pobačaj koji je nedavno doživjela manekenka <strong>Chrissy Teigen</strong> (34). Suzana se nadovezala pa ispričala svoju bolnu ispovijest. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bivša loto djevojka</strong></p><p>Šokirala je priznanjem kako je u mladosti rodila dijete koje nije preživjelo. </p><p>- To ne može netko komentirati tko to nije doživio. Ja sam to doživjela - rekla je Mančić, a voditeljica ju je u čudu prekinula i pitala govori li o pobačaju, na što je bivša loto djevojka dala potvrdan odgovor. </p><p>Voditeljica je dodala kako su ovo nove informacije te da nije znala. Nije mogla sakriti iznenađenje.</p><p>- Možda nisam trebala ovo reći. Ja sam doživjela istu situaciju. Sjećam ga se i sjećat ću se cijelog života, ali ne bih voljela ovakvu vrstu dokumenta. Rodila sam dijete koje nije preživjelo - ispričala je Suzana pa dodala:</p><p>- To je tvoj teret, tvoje dijete i nitko ga neće razumjeti, samo ti.</p><p>Inače, Suzana Mančić iz osmogodišnjeg braka s <strong>Nebojšom Kunićem </strong>(70), bubnjarem nekad popularne grupe Sedmorica mladih, ima kćeri <strong>Teodoru</strong> i <strong>Nataliju</strong>. Od 2018. u braku je s grčkim bankarom <strong>Simeonom Ocomokosom</strong>.</p><p> </p>