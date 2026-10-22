Suze nakon glasanja u kuhinji MasterChefa: Jakov rasplakao Danijelu, evo tko je u stres testu

Nasljeđe MasterChefa nastavlja se ispisivati kroz priče kandidata, a nova epizoda pokazala je kako iskustvo iz poznate kuhinje može prerasti u mnogo više od kulinarskog natjecanja. Upravo su takvu priču sa sobom donijeli Sanja i Sead Bojić, supružnici koji su se upoznali u MasterChefu, a sada su se vratili kao gostujući chefovi kako bi svoje znanje i iskustvo prenijeli novoj generaciji kandidata.

Njihovu dolasku prethodile su emotivne nominacije crvenog tima. Kako je Miro i obećao, Jakov je jedini ostao bez ijednog glasa, a njegov govor kolegama izazvao je snažne emocije. Njegove riječi posebno su dirnule Danijelu, koja nije mogla suspregnuti suze. „Ovaj momak, ne znam gdje je rastao, nema trunke zla u njemu i sve bi ti dao“, komentirala je.

Foto: Luka Dubroja

Budući da su svi ostali dobili barem jedan glas, u stres testu završili su Josip, Miro, Danijela, Mirjana i Filip. Ondje su ih dočekali Sanja i Sead, čija je zajednička životna i profesionalna priča jedan od primjera nasljeđa MasterChefa. Nakon upoznavanja u showu nastavili su zajedno graditi kulinarsku karijeru, a nedavno su otvorili PuSa Food Lab u Puli.

Kandidatima su pripremili zahtjevan zadatak – repliciranje njihove reinterpretacije tradicionalne bosanske sogan dolme, odnosno punjenog luka, te jelo obogatili istarskim namirnicama poput tartufa, inćuna i češnjaka.

Foto: Luka Dubroja

„Tehnički je prezahtjevno, puno platinga, tehnika“, komentirao je Josip, dok je Filip primijetio da recept sadrži brojne komponente. Tako su Sanja i Sead, koji su nekada i sami prolazili kroz stres testove, ovoga puta dobili priliku izazvati novu generaciju kandidata.

Tko će od kandidata uspjeti vjerno replicirati njihovo jelo, a kome je ovo posljednje kuhanje u MasterChefu, doznajte u idućoj epizodi na Novoj TV, a prije svih na Nova Play!