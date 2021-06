Kandidati 13. sezone showa 'Ljubav je na selu', Suzi Tomić i Zoran Stričević upoznali su se na brzim spojevima. Kažu kako je to bila ljubav na prvo pogled i da su odmah znali da je 'to to'.

- Suzi me osvojila svojom pojavom i razmišljanju o životu - rekao je Zoran pa pojasnio:

- Vjenčali smo se 19.12., u Splitu na Bačvicama kod matičara, a pir je bio s desetak osoba, koliko je bilo moguće u to vrijeme, kod mene na imanju. Bila je to lijepa, vesela fešta - rekli su za RTL.

Njihovi bližnji jako su sretni zbog njih, svi ih podržavaju i međusobno se druže:

- Svi se druže i odlično slažu. Žive sa mnom na selu. Ja obožavam njezinu mamu i sina, ona moje. Skladna smo obitelj.

Otkrili su također što njihovi bivši supružnici misle o njihovom braku:

- Svatko ima svoj život, i to je to - rekla je Suzi, a Zoran je nadodao:

- Ja nisam u kontaktu, ali preko djece sam čuo da je sve pozitivno.

Gledateljima ovog realityja laknulo kada su u finalu doznali da su Suzi i Zoran ostali zajedno i nakon što su se ugasile kamere jer su osjetili kemiju među njima od prvog dana.