Svađa između Šarić i Lugomer: 'Ti za 500 eura lažeš ljudima'

Plus size manekenka Lucija Lugomer (25) gostovala je u emisiji IN Magazin gdje je isprobavala haljine za maturalne zabave. Utegnula se i u vjenčanice. Lucija Šarić (24), koja se proslavila u showu 'Život na vagi', našla se pozvanom komentirati Lucijin izgled.

Lugomer je pozirala u ružičastoj uskoj haljini koja otkriva ramena, a Šarić je prokomentirala:

- Bez uvrede za modnu kreatoricu koja je dizajnirala ovu haljinu i bez uvrede za naš plus size model, ali ovo je užasno. Ovako nešto, ako imate problema s kilama, molim vas nemojte obući. Ovo možete obući jedino ako želite da vas ekipa na svadbi ili krstitkama zove, primjerice, ružičasti slon. Iskreno, ne znam je l' može gore - napisala je Lucija Šarić na Instagramu.

Lugomer joj je na prozivku vratila joj je istom mjerom.

- Draga moja, nemam pojma ni tko si ni što si, ali vidim da si se prozvala 'modnom kreatoricom ljudskog tijela' otkako si smršavila pa me baš zanima zašto ja ne znam za tebe. Draga, ljubi si dušu dobrotom jer ju ovako samo i isključivo kvariš. Takav primjer si samo istima poput sebe. Bye. P.s. hvala što me pratiš - odbrusila joj je manekenka.

Šarić je raspravu završila još jednom objavom na društvenim mrežama posvećenoj Lugomer u ružičastoj haljini.

- Ovo definitivno nije bio na nikakav način govor mržnje, žao mi je ako si preograničena da to shvatiš ili možda pak preisfrustrirana dosadašnjim situacijama pa misliš da je najmanja kritika pokušaj prozivanja. Moja poruka je bila vrlo jasna. Postoji stotinu curica koje imaju problem s kilogramima i koje ovo sad gledaju pa ne želim da si jadno dijete upropasti maturalnu s ovakvim odabirom haljine. A upravo, kad me već vučeš za jezik u tome je i problem. Da bi uzela 500 eura ti lažeš ljude da je to dobro. Sorry draga, ali ima nas samo iskrenih. Nemoj si laskat, ne mrzim te, ne želim ti loše, a najvažnije boli mene ona stvar tko si i znaš li tko sam ja. P.s. ja tebe ne pratim niti sam te ikad pratila (a Lucka se ponadala) - javno je Šarić prokomentirala Lucijinu objavu.

Inače, obje djevojke objavljuju fotografije u uskim odjevnim komadima, a na društvenim mrežama ih prati na tisuće obožavatelja. Lucija Lugomer je plus size model, ali je prije dva mjeseca pratiteljima poručila da će smanjiti korištenje društvenih mreža, koje su joj izvor novca.

- Jednostavno sam odlučila da ću usporiti s ovim poslom, odnosno poslovnim dijelom ove priče. Može se reći kako sam se nekih stvari uistinu zasitila - rekla je Lugomer početkom trećeg mjeseca, dok na Instagramu i dalje redovito objavljuje fotografije.

Lucija Šarić se, pak, bacila u poslovne vode. Otvorila je vlastiti salon za ljepotu, a na otvorenju su ju podržale kolege iz showa 'Život na vagi'.

