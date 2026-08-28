Svađa koja je uništila Oasis: Noel više nije mogao izdržati, a evo koja je bila posljednja 'kap'

Oasis je jedan od najuspješnijih britanskih bendova svih vremena, ali iza velikih hitova, rasprodanih koncerata i više od 70 milijuna prodanih albuma krije se jedna od najburnijih priča u povijesti rock glazbe. Odnos Liama i Noela Gallaghera godinama je bio gotovo jednako poznat kao i njihove pjesme. Nakon brojnih svađa i nesuglasica, Oasis se raspao 28. kolovoza 2009. godine. Liam i Noel potom su godinama javno razmjenjivali prozivke, zbog čega se činilo da je ponovno okupljanje gotovo nemoguće.

Priča o Oasisu počela je u Manchesteru početkom devedesetih. Liam Gallagher 1991. pridružio se glazbenicima iz sastava Rain, u kojem su svirali Paul "Bonehead" Arthurs, Paul "Guigsy" McGuigan i Tony McCarroll. Bend je ubrzo promijenio ime u Oasis, a nedugo zatim pridružio im se Liamov stariji brat Noel. Noel je preuzeo ulogu glavnog gitarista i autora većine pjesama te je upravo njegov skladateljski talent postao jedan od ključnih čimbenika uspona grupe. Kombinacija njegovih pjesama i Liamova prepoznatljivog glasa pretvorila je Oasis u jedan od simbola britpopa i jedan od najvećih britanskih rock-sastava svoje generacije.

Postava se tijekom godina znatno mijenjala. Tony McCarroll, Bonehead i Guigsy napustili su bend, a njihove su pozicije postupno preuzeli drugi glazbenici, među kojima su bili Alan White, Gem Archer i Andy Bell. Chris Sharrock poslije je postao bubnjar benda. Bez obzira na promjene u postavi, srž Oasisa uvijek su predstavljala braća Gallagher.

Zašto se Oasis raspao?

Kraj je stigao 28. kolovoza 2009. godine, neposredno prije nastupa na festivalu Rock en Seine u blizini Pariza. Iza pozornice izbila je svađa između Liama i Noela Gallaghera, nakon koje je koncert otkazan.

- S velikom tugom, ali i velikim olakšanjem moram vam reći da sam otišao iz benda Oasis večeras. Ljudi mogu govoriti što god žele, ali jednostavno nisam mogao više ni dana provesti radeći s Liamom - rekao je Noel te večeri za Pitchfork.

Iako je upravo pariški incident označio konačan kraj, problemi među braćom nisu nastali preko noći. Njihov odnos godinama je bio obilježen svađama, različitim karakterima i neslaganjima oko načina na koji bi bend trebao funkcionirati.

Foto: Zak Hussein/PRESS ASSOCIATION

Jedan od prijepora odnosio se i na Liamovu modnu marku. Noel je tvrdio da je njegov brat želio promovirati odjeću tijekom turneje, čemu se on protivio jer nije smatrao primjerenim koristiti koncerte Oasisa za prodaju proizvoda obožavateljima. Uslijedila je velika svađa, no ni ona sama nije bila jedini razlog raspada.

Noel je godinama poslije priznao da su odnosi bili narušeni i prije posljednjeg dijela turneje.

- Sjećam se da su nam tada ostala dva koncerta do kraja turneje. Nakon toga smo trebali biti razdvojeni šest mjeseci i vjerojatno bismo sve zaboravili do sljedećeg susreta. Ali upravo je Pariz bio kap koja je prelila čašu - komentirao je Noel za Esquire 2015. godine.

Liam je poslije ponudio nešto drukčiji pogled na raspad. Nije želio svu odgovornost pripisati ni sebi ni bratu, već je naglasio da su obojica pridonijela kraju Oasisa.

Što se dogodilo nakon Oasisa?

Nakon Noelova odlaska Liam Gallagher nastavio je surađivati s Gemom Archerom, Andyjem Bellom i Chrisom Sharrockom. Umjesto da nastave koristiti ime Oasis, osnovali su novi sastav Beady Eye. Odluka je bila logična jer je identitet Oasisa bio neraskidivo povezan s obojicom braće Gallagher. Liam također nije želio graditi novu fazu karijere uglavnom izvodeći pjesme koje je napisao njegov brat.

Beady Eye objavio je dva studijska albuma prije raspada 2014. godine. Noel je u međuvremenu pokrenuo Noel Gallagher's High Flying Birds, dok je Liam izgradio uspješnu samostalnu karijeru.

Foto: Suzanne Plunkett

No fizička udaljenost nije odmah donijela i mir. Braća su još godinama preko intervjua i društvenih mreža razmjenjivala kritike i provokacije, a njihov je sukob postao svojevrsna rock-sapunica koju su mediji i obožavatelji pomno pratili.

Prvi znakovi pomirenja

Situacija se počela mijenjati krajem 2017. godine. Liam je u prosincu preko društvenih mreža poželio sretan Božić "teamu NG", što su mnogi protumačili kao poruku Noelu. Na pitanja obožavatelja potvrdio je da mu se brat javio i sugerirao da su njihovi odnosi ponovno dobri.

Već sljedećeg ljeta Liam je otišao korak dalje. U srpnju 2018. javno je pozvao Noela da ponovno okupe "veliki O", odnosno Oasis. Kada odgovor nije stigao, našalio se da će šutnju shvatiti kao odbijenicu. Ideja o povratku ipak nije nestala.

Foto: Suzanne Plunkett

Noel je još 2022. tvrdio da bi za ponovno okupljanje bile potrebne izvanredne okolnosti te upozorio da bi povratak Oasisa vjerojatno postao pravi medijski cirkus. Samo godinu poslije njegov je stav zvučao znatno otvorenije. U razgovoru za talkSPORT poručio je da bi ga Liam jednostavno trebao nazvati ako doista želi ponovno okupiti bend.

Oasis se napokon vratio

U kolovozu 2024. dogodilo se ono što su milijuni obožavatelja gotovo prestali očekivati. Liam i Noel Gallagher službeno su potvrdili ponovno okupljanje Oasisa i najavili veliku povratničku turneju za 2025. godinu. Tijekom prošle godine održali su niz koncerata diljem Velike Britanije, Sjeverne Amerike, Azije, Australije i Južne Amerike. Prema navodima svjetskih medija, Oasis su turnejom zaradili oko 405 milijuna dolara.

Sudeći po objavama na društvenim mrežama braće Gallagher posljednjih mjeseci, čini se da se sprema nova turneja za iduću godinu, no službene detalje još nisu objavili.