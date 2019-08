Svadbe joj nisu dovoljne: Maja Šuput odsad prodaje sladolede

Sa najvecom dozom uzbudjenja, srece i ponosa predstavljam vam svoj prvi mega fanstastican sladoled 🍦🍦🍦 U suradnji sa jednim i jedinim @ledohrvatska na svijet je dosao mmmMajalicious soft ice cream prepun Oreo keksica u slasnoj , mekanoj vaniliji sa dodacima koji su toliko sareni da im necete moci odoljeti. Moj sladoled mozete exkluzivno probati samo na MAJUSHKA ON THE ROAD kucici 🚌 mmmMajalicious - sweet & delicious 😋😋 Idem sam malo skakat od srece jer ovo cak nisam ni mogla sanjati ...

A post shared by majasuput (@majasuput) on Aug 2, 2019 at 1:26am PDT