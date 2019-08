Svadbeni problemi: Potrošili su sav novac, a dolazi i ljubavnik?

Najkonzervativniji par u Srbiji, Milojko Božić (74) i Milijana Bogdanović (21) sudjelovanjem u televizijskom showu 'Parovi', podebljali su si zajednički budžet. Nije tajna da su za boravak u kući dobivali novce, odnosno honorar od 3000 kuna tjedno. Po izlasku iz showa kontroverzni par zaradio je više od 11.000 eura, odnosno 81.000 kuna.

No, srpski mediji pišu kako su Milojko i Milijana cijeli honorar potrošili na renoviranje kuće u Pilatovićima i planiranje svadbe u rujnu.

- Milijana želi da prije svadbe bude sve cakum-pakum i ne zanima je što kaže Milojko. Već je angažirala ljude kako bi potpuno preuredila kuću i završila sve što treba. Milojko se ne buni jer je u svemu slijepo sluša i ne želi joj se protiviti, pogotovo jer je svoj honorar potrošio, iako je zaručnici obećao kuću iz snova. Milijana se odrekla gotovo dvije trećine zarađenog novca, sam da osigura krov nad glavom o kakvom je maštala - govori Milojkov prijatelj za Alo. Također, Milojko i Milijana planiraju ponovno sudjelovati u 'Parovima' kako bi u showu napravili svadbu.

- Čuo sam da će se vjenčati u realityju, ali kada sam razgovarao sa Milojkom rekao je da će svadba biti i u selu. Ispričao mi je da su produžili listu gostiju i da će vjerojatno biti više od 500 ljudi pa vjerujem da će to biti najveća svadba u selu. Svi ga apsolutno podržavamo i jedva čekamo da zaplešemo kolo dok nas još noge drže - zaključio je Milojkov prijatelj.

Također, bliski izvor paru tvrdi kako je Milijana na svadbu htjela pozvati bivšeg političara s kojim je u showu imala seks aferu, Aleksandra Požgaja (35), no čini se kako joj Milojko to nije dopustio.

- Milijana je željela da Požgaj dođe na njihovu svadbu, ali to Milojku nije pasalo ni malo. Oni su se žestoko sukobili pa je u jednom trenutku ona htjela odustati od svadbe. Međutim, kada je pozvala Aleksandra Požgaja on se nije javljao što je nju potpuno izludjelo, a poslije toga mu je poslala i poruku - govori prijateljica Milijane te dodaje kako će na svadbi biti brojni sudionici showa. No, bez Požgaja.

Svadba ovog konzervativnog para predviđena je za 7. rujna.