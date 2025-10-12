Svaka čast! Anton pobijedio tri lovca u 'Superpotjeri' i odnio kući 10.500 eura: 'Ziheraš sam'

Mirnoća, znanje i preciznost bili su recept Antona Smrekara za pobjedu u 'Superpotjeri'. S tri nadigrana lovca i 10.500 eura u džepu, moglo bi se reći da je kviz za njega bio 'šetnjica kroz parkić', kako je primijetila Morana. Dovoljno za putovanje u Japan, koje sada može planirati bez brige.

Manje sreće imali su Anita Matjeta Hure, Ivan Salečić i Alen Krmpotić, koje su lovci zaustavili u napetim završnicama.

Emisiju je otvorio Alen Krmpotić iz Požege, profesor geografije u osnovnoj školi u Pleternici. U prvom dijelu igre Alen je točno odgovorio na četiri pitanja i osvojio 2000 eura. Nakon izdašnih ponuda odlučio je igrati na sigurno te je izabrao dvoboj s troje lovaca za 7500 eura i 22 sekunde prednosti.

Izvrsno je počeo, no slijedila su pitanja na koja nije znao odgovore. Izgubio je vremensku prednost razmišljajući, a u jednom je trenutku čak tražio da mu voditelj ponovi pitanje. Uspio se sabrati i točno odgovoriti na pretposljednje pitanje, no posljednje nije znao, pa je vrijeme iscurilo. Lovci, Morana, Krešo i Dean, znali su sva pitanja.

Alen nije znao da u posljednjoj sceni filma 'Kum 3' umire Michael Corleone, da se radnja romana 'Rob Roy' i 'Ivanhoe' odvija na otoku Velika Britanija, da je u zlatnom monetarnom standardu valuta vezana uz metal atomskog broja 79 te da je Gachala smaragd jedan od najpoznatijih primjeraka zelenog oblika minerala berila.

- Izgubio sam se na pitanju o Velikoj Britaniji - kazao je Alen na kraju.

- Mislim, ako se ne varam, čak sam iz publike čuo šaptanje Irska. Možda ga je to povuklo. Nije to trebalo biti teško pitanje, ali nekad i ona koja ne bi trebala biti teška, postanu teška. Stvar je jednostavno u onome što zovemo Superpotjera efekt. Mislim da je onaj Kairo, kojeg sam i želio, pratio i dalje. Set nije bio pretežak, mogao se odigrati i bolje. Žao mi je - rekao je Dean.

- Gledao sam iz mraka. Znam da je Alen dobar kvizaš. Sve je išlo dobro do prvog krivog odgovora. Onda kao da vas je iznenada uhvatila panika, potpuno nepotrebno, i tu je sve krenulo nizbrdo. Zbog toga mi je jako žao. Slažem se s Deanom, set je bio igriv i s ovom prednošću, po mom mišljenju, Alen je trebao pobijediti - kazao je Mladen.

Anita Matjeta Hure, nastavnica stručnih predmeta u Srednjoj školi Hvar, u slučaju da osvoji novčanu nagradu, voljela bi sa suprugom na motoru otputovati u Grčku. Kako nisu bili na medenom mjesecu, nadaju se da će za 25. godišnjicu braka, bez obzira na ishod u emisiji, uspjeti ostvariti taj san.

S osvojenih 1500 eura u 'pitalici ABC', Anita je u brzopoteznoj igri odlučila suočiti se sa svih pet lovaca za 25.500 eura i 15 sekundi prednosti, što je u studiju nagrađeno oduševljenjem zbog njezine hrabrosti i velikog izazova.

Anita je smireno započela igru, no ubrzo su slijedila pitanja na koja nije znala odgovor. Cijelo je vrijeme bila ustrajna, ali vrijeme i pitanja nisu bili na njezinoj strani. Na kraju igre na satu lovaca ostalo je 28 sekundi.

Nije znala da su kljunovi zebe bili jedan od Darwinovih dokaza za teoriju evolucije, da je medvjeđi luk (latinskog naziva Allium ursinum) srodnik luku, da je Johna Lennona u filmu glumio Mark Lindsay Chapman, a ubio ga Mark David Chapman.

Nije joj bilo poznato ni da je javanski čovjek prvi pronađeni primjerak vrste Homo erectus, da je Salvador Dali naslikao Podizanje kože Sredozemnog mora kako bi Gali pokazao rođenje Venere te da je Abel Tasman mislio da je Cookov prolaz zapravo zaljev.

- Previše 'dalje' - kazala je Anita nakon poraza.

- Ovo je bila malo lukava igra ponuda, jer ako 39, pa zašto ne 42, pa zašto ne 45… a 45 znači svih pet lovaca. Onda imate jako veliki pritisak koji vas je, bojim se, na kraju ipak malo previše stisnuo - rekao je Sven.

- S obzirom na to koliko ste govorili 'dalje', mislim da ćete ipak otići dalje, u tu Grčku, na dalek put, tko to može znati. Šteta, dobro ste ušli, ali negdje na sredini kao da je nešto zastalo - dodao je Krešo.

- Kad uzmete petero lovaca, morate igrati bez greške, a vi ste se malo blokirali kad je trebalo potegnuti, i to je presudilo - zaključila je Morana.

Anton Smrekar dolazi iz Praga u Češkoj. Nedavno se iz Donjeg Miholjca preselio u Prag zbog ljubavi. Njegova i partneričina velika želja je putovanje u Japan pa bi novčani dobitak u emisiji bio lijepa prilika da se to ostvari.

U 'pitalici ABC' točno je odgovorio na svih pet pitanja i osvojio 2500 eura. Lovci su potom ponudili vrlo primamljive iznose, i po visini i po vremenskoj prednosti. Krešo je svoju ponudu iznio na češkom jeziku te duhovito nazvao ponude lovaca 'danima odriješenih kesa'.

To je Antonu izazvalo veliku dilemu između ponuda triju i petero lovaca.

- Ziheraš sam, idem na tri lovca - rekao je Anton te se odlučio za dvoboj sa Svenom, Krešom i Deanom, za 10.500 eura i 28 sekundi prednosti.

Pokazalo se da je to bio odličan izbor. Sigurnom i mirnom igrom, uz sve točne odgovore, Anton je pobijedio trojicu lovaca, a na njegovu satu ostalo je još 38 sekundi. Lovci su, osim što su imali premalo vremena, načinili i jednu pogrešku, Krešo nije znao da je Park Geun-hye prva žena predsjednica Južne Koreje.

Antonova pobjeda izazvala je oduševljenje publike, čestitke lovaca i malo šale.

- Mi si nemamo što zamjeriti jer nam je 'entry point' od 32 sekunde bio jako nizak. Ali možda si vi trebate malo zamjeriti ovo preziheraštvo. A što će vam djevojka zamjeriti, nadam se ništa, jer ćete kući doći s 10.500 eura. Odlično! - rekao je Dean.

Sven se pridružio čestitkama:

- Žao mi je jer bili ste precizni, niste ništa promašili. Šteta što nas nije bilo više, bilo bi još uzbudljivije - dodao je.

Morana se našalila: 'Još sam malo uvrijeđena zbog tog ageizma, staru gardu, Mladena i mene, ste izbacili! Izgledalo je kao da vam je to bila šetnjica kroz parkić. Želim vam dobar provod u Japanu!'

Na kraju je Anton istaknuo da ni za čim ne žali:

- Da sam odabrao drugu ponudu, bio bih pod većim pritiskom. Ovako sam igrao opušteno i jako sam zadovoljan - zaključio je.

Ivan Salečić, ekonomski tehničar iz Korčule, bio je posljednji natjecatelj u emisiji.

S osvojenih 500 eura u brzopoteznoj igri, Ivan se odlučio izazvati četiri lovca za 7500 eura i 20 sekundi prednosti. U vrlo napetom dvoboju pokušavao je održati koncentraciju i ostati u igri, no zbog pogrešaka i prevelikog pritiska nije uspio. Lovci su ga pobijedili unatoč jednoj pogrešci, a na njihovu satu na kraju igre ostalo je osam sekundi.

Natjecatelj nije znao, među ostalim, da je Taylor Swift, prema Forbesu, najbolje plaćena glazbenica 2010-ih, da je površinska napetost svojstvo tvari u tekućem stanju, da je Sandra Bullock govorila njemački u filmu 'Oceanovih 8' i da ako krugu udvostručimo promjer, površina će se povećati četiri puta. Nije mu bio poznat ni citat iz Macbetha - Je li to bodež ono što vidim pred sobom.

Krešo nije znao da su pjesme Imagine Dragonsa, Believer, Radioactive i Thunder, najveći rock hitovi 2010-ih prema Billboardu.

Dean, koji nije sudjelovao u igri, kazao je da je 'iz mraka' dvoboj izgledao vrlo solidno.

- Uz jednu grešku (Imagine Dragons) koja se može dogoditi, tko radi, taj i griješi. U stvari su igrali jako dobro, bili su brzi (lovci).

Dodao je kako je navijao za Ivana zbog 'krvne povezanosti' s Korčulom, ali i uz osmijeh priznao: 'Uvijek navijam protiv Kreše pa mi je bilo drago što je on pogriješio. Kolege su ovoga puta jednostavno bile bolje, tako je kako je'.

Mladen je svoj komentar počeo pohvalom Ivanu, istaknuvši da je tijekom igre pokazao napredak u odnosu na početak.

- Nakon prvog dijela činilo mi se da bi se Ivan mogao potpuno raspasti. Tema je bila preočita, ali uspjeli ste se sabrati, pronaći svoj mir i to je neko vrijeme štimalo - rekao je Mladen.

Dodao je kako su lovci u jednom trenutku dali priliku koja se mogla iskoristiti, no završnica ipak nije bila na razini ostatka igre.

- Ukupno gledano, bilo je bolje nego u prvom dijelu i na tome vam čestitam. Uspjeli ste se ipak djelomično izvući iz prijašnjeg psihičkog stanja - zaključio je.

