Svatko normalan mora biti zaista ponosan nakon prošlog ponedjeljka i dodjele Oscara...

Nije nam kinematografija na ne znam kakvom glasu, nekakva hvalevrijedna ostvarenja dogode se kao “ispadi”, a ne pravilo. Sa serijama još nekako i stojimo, bilo ih je posljednjih godina dobrih, ali filmovi, budimo iskreni, nisu baš neki vrh. Nije, stoga, čudno da smo od osamostaljenja do sada čekali prvu nominaciju za Oscara.



Iako je pobrao već puno nagrada, film “Čovjek koji nije mogao šutjeti” nije dobio i tu, najprestižniju nagradu. No svi filmofili, ali i oni koji nisu baš toliko zagriženi, prošli su ponedjeljak dočekali zoru uz dodjelu Oscara. A tamo je napokon, u najavi kategorija, bila je to za kratkometražni film, zasvijetlilo ime i hrvatskog kandidata. I kao što je lijepo slušati hrvatsku himnu na dodjeli medalja na velikim natjecanjima, ili uoči finala istih, tako je lijepo vidjeti da je i hrvatski film zasjao na najvećoj svjetskoj pozornici. Dokaz je to da je scenarist i redatelj Nebojša Slijepčević napravio sjajan posao, uz njega i producenti Danijel Pek i Katarina Prpić.

I za manje “medalje” organizirali su dočeke na Trgu bana Josipa Jelačića, no s obzirom na to da je ovo kultura, a odavno je poznata sintagma o “hrvatskoj kulturi i srpskom junaštvu”. Siromahi i jedni i drugi. Pa je uopće suluda ideja da bi nekog izvan sporta, a ima ih koji zaslužuju, dočekali kao junake, kao neke koji su pridonijeli ovoj državi. Istina, okupila se skupina u zagrebačkoj zračnoj luci i dočekala ih, i na tome im svaka čast. No Nebojšu Slijepčevića to ni ne zanima, kako nam je uoči puta u Los Angeles rekao: “Jedva čekam da završe više te dodjele nagrade da se napokon posvetim poslu”.