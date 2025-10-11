BEZVREMENSKA LJEPOTICA Sve faze Eve Longorije: Lijepa 'Očajna kućanica' često golica maštu svojim fotkama s plaže

Američka glumica Eva Longoria proslavila se hit-serijom "Kućanice", a iako je glumila u brojnim filmovima i serijama, svi ju najbolje znamo po ulozi Gabrielle Solis. Tijekom karijere zadržala je svoj glamurozni izgled, a danas je česta gošća medija i zbog bezvremenske ljepote. Ovih dana ju gledamo u putopisnom serijalu "Španjolska s Evom Longorijom" koja se prikazuje na HTV 2. Po fotkama s početaka karijere reklo bi se da se Eva nimalo nije promijenila, a kroz našu galeriju zavirite u sve faze ove ljepotice.