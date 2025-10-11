Obavijesti

Galerija

Komentari 1
BEZVREMENSKA LJEPOTICA

Sve faze Eve Longorije: Lijepa 'Očajna kućanica' često golica maštu svojim fotkama s plaže

Američka glumica Eva Longoria proslavila se hit-serijom "Kućanice", a iako je glumila u brojnim filmovima i serijama, svi ju najbolje znamo po ulozi Gabrielle Solis. Tijekom karijere zadržala je svoj glamurozni izgled, a danas je česta gošća medija i zbog bezvremenske ljepote. Ovih dana ju gledamo u putopisnom serijalu "Španjolska s Evom Longorijom" koja se prikazuje na HTV 2. Po fotkama s početaka karijere reklo bi se da se Eva nimalo nije promijenila, a kroz našu galeriju zavirite u sve faze ove ljepotice.
94863832
Prva velika uloga Eve Longorije bila je ona po kojoj je svi danas znamo. Utjelovila je Gabrielle Solis u "Kućanicama", a za tu ulogu je dobila brojne nagrade i nominaciju za Zlatni globus. Često priča kako joj je bilo smiješno što su ljudi mislili da joj je to prva uloga uopće, a dotad je na sceni bila 10 godina. | Foto: Profimedia
1/34
Prva velika uloga Eve Longorije bila je ona po kojoj je svi danas znamo. Utjelovila je Gabrielle Solis u "Kućanicama", a za tu ulogu je dobila brojne nagrade i nominaciju za Zlatni globus. Često priča kako joj je bilo smiješno što su ljudi mislili da joj je to prva uloga uopće, a dotad je na sceni bila 10 godina. | Foto: Profimedia
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025