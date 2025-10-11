Sve faze Eve Longorije: Lijepa 'Očajna kućanica' često golica maštu svojim fotkama s plaže

Američka glumica Eva Longoria proslavila se hit-serijom "Kućanice", a iako je glumila u brojnim filmovima i serijama, svi ju najbolje znamo po ulozi Gabrielle Solis. Tijekom karijere zadržala je svoj glamurozni izgled, a danas je česta gošća medija i zbog bezvremenske ljepote. Ovih dana ju gledamo u putopisnom serijalu "Španjolska s Evom Longorijom" koja se prikazuje na HTV 2. Po fotkama s početaka karijere reklo bi se da se Eva nimalo nije promijenila, a kroz našu galeriju zavirite u sve faze ove ljepotice.
Prva velika uloga Eve Longorije bila je ona po kojoj je svi danas znamo. Utjelovila je Gabrielle Solis u "Kućanicama", a za tu ulogu je dobila brojne nagrade i nominaciju za Zlatni globus. Često priča kako joj je bilo smiješno što su ljudi mislili da joj je to prva uloga uopće, a dotad je na sceni bila 10 godina.
Zbog besprijekorna izgleda su ju brojni časopisi svrstavali među najseksi žene. Prvu takvu titulu dobila je 2008., kada je osvanula na FHM-ovoj listi najzgodnijih žena te godine. Našla se i na listama najljepših žena časopisa People nekoliko godina zaredom.
Fotografijama s plaže nerijetko privlači pažnju. Iako je ove godine napunila 50 godina, mnogi bi zbog izgleda pomislili da je puno mlađa.
Longoria je danas u sretnom braku, a to je treći put da je stala pred oltar. Glumac Tyler Christopher i Eva Longoria vjenčali su se 2002., a rastali su se 2004. godine.
Košarkaša Tonyja Parkera upoznala je u studenom 2004. godine. Zaručili su se dvije godine kasnije, a vjenčali su se u Parizu 2007. Svom prijatelju Mariju Lopezu je povjerila kako je pronašla stotine poruka koje je njezin suprug dobivao od druge žene. Bilo je to 2010. godine.
Ispostavilo se da je Parker ljubovao s tadašnjom suprugom svog suigrača, Brenta Barryja. Longoria je u to vrijeme otkazala sva medijska pojavljivanja te je predala papire za razvod. Makla je i prezime koje je dodala svome, a par se službeno razveo 2011. godine.
"Nisam ni shvatila da sam u braku s Tonyjem i sama postala očajna kućanica", rekla je kasnije u intervjuu Eva. Par je iza sebe imao i predbračni ugovor koji je poništen dok su još bili sretni u ljubavi. Njihovi odvjetnici imali su pune ruke posla.
José Antonio "Pepe" Bastón Patiño je bivši predsjednik kuće Televisa, najveće medijske kompanije u Latinskoj Americi, a Longoriju je upoznao na slijepom spoju. Isprva nije htio ni otići na spoj, no prijatelji su ga uspjeli nagovoriti. Vjenčali su se u Meksiku 2016.
Eva je rodila prvo dijete 2018. godine. Trenutke sa sinom nerijetko objavljuje na svom Instagram profilu.
U studenom prošle godine glumica je objavila kako se odselila iz SAD-a te da njezina obitelj sada živi na relaciji Meksiko - Španjolska.
Osim glumom, Eva Longoria se bavila nizom drugih poslova. Jedno vrijeme je bila u ugostiteljstvu, a prvi restoran je otvorila 2008. godine u Hollywoodu skupa s popularnim kuharom Toddom Englishem. Bila je povezana i s restoranom u Las Vegasu, a zbog tog "izleta" je završila i na sudu nakon što je restoran potpisao bankrot.
Ima svoju liniju odjeće, bila je zaštitno lice nekoliko poznatih brendova, a imala je prste i u nogometnom svijetu.
Putopisnu seriju "Španjolska s Evom Longorijom" pokrenula je kako bi istražila svoje španjolske korijene. U centru priče je španjolska kuhinja, a serijal od osam nastavaka možete gledati na HTV2 subotom navečer.
